¿Debe impuestos en Bogotá? Alistan proyecto tributario con descuentos de hasta el 50 %

El proyecto será debatido en el Concejo de Bogotá y busca incentivar el pago de deudas tributarias mediante descuentos en intereses y sanciones. Foto: Getty Images - Getty Images

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Más de 1,2 millones de contribuyentes en Bogotá podrían beneficiarse de un nuevo alivio tributario si prospera un proyecto de acuerdo que prepara la Secretaría Distrital de Hacienda y que sería radicado ante el Concejo de Bogotá durante las sesiones ordinarias de agosto.

La propuesta surgió tras varias mesas de trabajo lideradas por el concejal Rolando González, presidente de la Comisión de Hacienda, quien impulsó la iniciativa con el propósito de facilitar la normalización de las obligaciones tributarias de ciudadanos y empresas.

De acuerdo con lo planteado, el proyecto contempla descuentos de hasta el 50 % en intereses y sanciones para quienes se pongan al día con sus deudas tributarias. El beneficio no modificaría el valor del impuesto adeudado, sino los costos adicionales generados por el incumplimiento en los pagos.

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Según cifras presentadas por el cabildante, Bogotá registra actualmente más de 1,2 millones de contribuyentes con obligaciones pendientes, cuya cartera asciende a cerca de $12,5 billones.

El objetivo de la iniciativa es incentivar el recaudo de esa cartera y facilitar que ciudadanos y empresarios puedan ponerse al día con el Distrito, evitando que el crecimiento de los intereses continúe dificultando el pago de sus obligaciones.

“Después de varias mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda logramos que esta propuesta fuera estudiada técnicamente. Hoy existe la voluntad de llevarla al Concejo de Bogotá para que miles de familias y empresarios tengan la oportunidad de ponerse al día con sus impuestos sin que los intereses sean un obstáculo”, afirmó Rolando González.

El concejal recordó que el último alivio tributario aprobado por la ciudad estuvo dirigido principalmente a contribuyentes afectados por la pandemia. En esta ocasión, explicó, la intención es ampliar ese beneficio para que cualquier ciudadano con obligaciones tributarias pendientes pueda acceder al mecanismo, siempre y cuando el proyecto reciba el aval del Concejo de Bogotá.

De ser aprobado, el alivio tributario se convertiría en uno de los mecanismos de normalización fiscal más amplios impulsados por la ciudad en los últimos años. El proyecto deberá ser debatido durante las sesiones ordinarias del Concejo en agosto y, en caso de recibir luz verde, la Secretaría Distrital de Hacienda definirá las condiciones y los plazos para acceder al beneficio.

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