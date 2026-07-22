Puente de Venecia alcanza un 96 % de obra: en agosto se habilitarían dos carriles

La infraestructura contará con tres ramales y cerca de un kilómetro de longitud, diseñada para soportar tanto buses de TransMilenio como tráfico mixto. Foto: IDU

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El puente de Venecia, tramo 1 del grupo de la Avenida 68, ya entra en su recta final. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que a la fecha ya alcanza un 96,71 % de avance de obra y, consigo, la apertura gradual del puente.

De acuerdo con el director, Orlando Molano, para finales de agosto se habilitarían dos de los tres accesos del puente: el que conecta a la autopista sur con la Av. 68 y el carril sentido autopista sur- Carrera 30.

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Este anuncio, sin duda, es un alivio para los miles de conductores que desde abril de 2023, cuando comenzaron las obras, han soportado el trancón y el caos. De hecho, la situación fue medible por el mismo IDU, quien indicó, en su momento, que antes la velocidad promedio en el sector de Venecia era de 28,4 km/h. Hoy, con los cierres y desvíos, se redujo a 21,9 km/h.

La estructura está conformada por tres ramales de aproximadamente 330 metros cada uno, para una longitud sumada cercana a un kilómetro, y en los próximos días iniciarán las pruebas de carga estáticas, con las que se verificará que el puente cumpla con las condiciones de seguridad antes de entrar en operación.

“Muy importante: entre noviembre y diciembre debemos tener la conexión norte-occidente, los puentes habilitados y como ustedes ven, ya empezamos a pavimentar; vamos a empezar con los temas de iluminación, señalización… seguimos con urbanismo, lo hemos dicho desde el día uno, el año entrante tiene que estar ya todo el primer piso”, dijo el director Molano.

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Como parte del avance del grupo 1, en las próximas semanas también serán habilitados los dos carriles paralelos a la AutoSur en sentido occidente-oriente.

Así avanza la totalidad de la troncal Avenida 68

El avance del Grupo 1 ocurre en un momento en que el proyecto completo de la avenida 68 alcanzó el 82 % de ejecución. Según el IDU, cuando comenzó la actual administración, la obra registraba un avance cercano al 42 %, por lo que el Distrito destaca una aceleración significativa en la construcción del corredor.

Para este año, de acuerdo con la entidad distrital, se habilitarán más de la mitad de los grupos de la av. 68, lo que impactará positivamente la movilidad de la ciudad:

Grupo 2: va desde la calle 18 sur a la av. Las Américas (hoy, 85,45 % avance de obra)

Grupo 3: va desde la av. Las Américas a calle 13 (hoy, 86,71 % avance de obra)

Grupo 4: va desde la calle 13 a La Esperanza (hoy, 95,77 % avance de obra)

Grupo 6: va desde la calle 46 a la calle 66 (hoy, 68,27 % avance de obra)

Grupo 9: va desde la carrera 48 a carrera 9 (hoy, 83,05 % avance de obra)

La troncal completa tendrá una longitud de 17,07 kilómetros y actualmente emplea a más de 4.000 trabajadores en diferentes frentes de obra. Una vez terminada a finales de 2027, será una de las intervenciones de movilidad más importantes desarrolladas en Bogotá durante las últimas décadas y una de las piezas centrales para ampliar la capacidad de Transmilenio sin construir nuevas líneas troncales en corredores paralelos.

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