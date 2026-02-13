Logo El Espectador
Declaran alerta preventiva por calidad del aire en el sector de Mochuelo, en Ciudad Bolívar

Entre el 2 y el 12 de febrero se evidenció un aumento de las concentraciones de PM2.5. Quemas y vehículos obsoletos entre las cauusas.

Redacción Bogotá
13 de febrero de 2026 - 02:36 p. m.
Contaminación del aire en Bogotá
Foto: Jose Vargas
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró el Nivel de Prevención por contaminación del aire en el sector de Mochuelo, en zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, en el extremo sur de la ciudad, tras identificar un incremento sostenido en las concentraciones de material particulado fino durante los primeros días de febrero.

En contexto: Día sin Carro en Bogotá: cuando el aire mejora, pero el problema ambiental de fondo persiste

De acuerdo con los reportes del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA), entre el 2 y el 12 de febrero de 2026 se evidenció un aumento progresivo de las concentraciones de PM2.5 en la estación de monitoreo Bogotá Rural – Mochuelo, con valores que superaron los 50 microgramos por metro cúbico. Durante el periodo evaluado, estas excedencias se mantuvieron por más de 36 horas en las últimas 48 analizadas.

Cabe recordar que el material particulado PM2.5 corresponde a partículas finas con un diámetro igual o inferior a 2,5 micrómetros que, por su tamaño, pueden ingresar a los pulmones y afectar la salud, especialmente en poblaciones sensibles. Según los criterios definidos por la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los registros observados se ubican dentro de los rangos que permiten declarar el Nivel de Prevención.

“Este nivel de Prevención es una medida contemplada en el Decreto 1076 de 2015 que permite implementar de manera oportuna acciones de control, mitigación y seguimiento, con el fin de reducir la exposición de la población”, explicó Alfred Ballesteros, director general de la CAR.

Medidas y recomendaciones

Si bien la alerta no le emitió la Secretaría de Ambiente, autoridad ambiental de la ciudad, la CAR, como autoridad ambiental del departamento anunció restricciones temporales a actividades industriales, incineradores y quemas, además del refuerzo de operativos en vía para controlar el tránsito y las emisiones de vehículos obsoletos, en especial de vehículos diésel. Habrá, además, eventuales restricciones de circulación en varios corredores viales de la zona.

A la comunidad, la entidad recomendó reducir actividades físicas intensas al aire libre, priorizar el uso de tapabocas en personas con condiciones respiratorias o de mayor vulnerabilidad y evitar prácticas que puedan generar combustiones, como fogatas u hogueras. También se reiteró la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La CAR indicó que continuará con el monitoreo permanente de la calidad del aire en el sector de Mochuelo y que emitirá nuevas actualizaciones de acuerdo con la evolución de las concentraciones registradas.

