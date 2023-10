Defender la primera línea del metro me ha costado sangre, sudor y lágrimas: Claudia López

“Me pueden tratar de matar en vida si quieren, pero esta ciudad se respeta": Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Foto: Cortesía

Este 2 de octubre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, participó en la apertura del Festival del Hábitat ‘Nuestra ciudad, el mejor hogar’, allí, además de conversar sobre la importancia de trabajar en el desarrollo sostenible, la mandataria dio un contundente mensaje sobre cómo ha sido su defensa para que en Bogotá siga adelante la construcción de la primera línea del metro.

De acuerdo con la alcaldesa, el defender este proyecto, le ha costado “sangre, sudor y lágrimas”, y afirmó que durante toda su carrera ha recibido amenazas por denunciar a la guerrilla, a políticos corruptos y a paramilitares, pero nunca en su vida se habría enfrentado a la difamación y el acoso del que según ella ha sido víctima por defender el metro de Bogotá.

“A mí me han amenazado corruptos de calibre, guerrilleros armados hasta los dientes y paramilitares amarrados hasta los dientes. Y le voy a decir una cosa, no voy a dejar parar el metro de Bogotá. Punto final, punto final”, dijo López en el evento.

Incluso, afirmó que: “Me pueden tratar de matar en vida si quieren, pero esta ciudad se respeta. Es la vida de los bogotanos, es el tiempo de los bogotanos, son los impuestos de los bogotanos lo que está en juego. No es el ego de un caudillito de turno, lo que está en juego es la vida y la productividad de Bogotá que, a su vez, es el 33% de la productividad de Colombia. Entonces esto no es un chiste”.

La mandataria también aprovechó el espacio para explicar la primera línea: “inicia en Bosa y Kennedy. Localidades que son del tamaño de la ciudad de Cali para que tengamos una idea. Empieza aquí, que es la zona más densa, sube por la Primera de Mayo, coge la Caracas y llega hasta la calle 72. Tiene 24 kilómetros de extensión, 16 estaciones y va en el 25% de ejecución, no es una idea, no es un proyecto, vamos a dejar el mito de que no tiene estudios y diseños, tiene todo: estudios, diseños, contrato y ejecución. No tiene reversa”, mencionó López.

Además, agregó que, “si quieren dar una discusión, esa decisión la van a tomar los bogotanos en las urnas el 29 de octubre, no en una encerrona en China a espaldas de los bogotanos. Bogotá no está pintado en las narices de nadie. El 29 de octubre, los bogotanos decidirán libremente si continúan o si paran. Es su decisión, es su vida, son sus impuestos, pero vamos a decidir aquí en las urnas en Bogotá, no en una encerrona en ninguna parte”, manifestó.

Y afirmó que, en 1979, en Bogotá, la administración de ese año ordenó contratar los primeros estudios del metro y crear una empresa de sociedad mixta que se hiciera cargo del transporte público de la capital.

“Ese estudio lo entregaron en 1981 y desde entonces llevábamos estudio, tras estudio, tras estudio, tras estudio, botándolos a la caneca por el siguiente alcalde de turno, que siempre creía que él sí tenía una mejor idea que todos los demás. Hasta que finalmente, 40 años después, de 1979 al 2019, al fin, se contrató”, compartió la mandataria.

López también recalcó que ella misma les solicitó a los organismos de control nacionales e internacionales de la banca multilateral que verificaran “con lupa ese proyecto, esa licitación y ese contrato. Todas las instancias nacionales e internacionales me dijeron que ese contrato había sido hecho de manera transparente. Y por eso ha defendido su ejecución, si hubiera encontrado algo anómalo, habría sido la primera en denunciarlo. No fue así”.

Finalmente, la alcaldesa dijo que, aunque la ejecución de esta primera línea del metro puede dividir opiniones, esto no define que haya o no corrupción en la obra.

Cabe recordar que este discurso de la alcaldesa viene después de que la Procuraduría anunciara la apertura de una indagación previa en contra de López y de la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, que tiene como fin el hallazgo de si hubo o no corrupción en el Metro de Bogotá.

De acuerdo con la entidad, se va a determinar si contratistas chinos también habrían aportado dinero a campañas políticas con la intención de favorecer personas dentro de esta gran obra.

Según la Procuraduría, se determinó que “de acuerdo a lo informado por medios de comunicación, posiblemente las servidoras fueron mencionadas en conversaciones entre funcionarios del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino, en las que se reveló que se destinarían $6 mil millones para financiación de campañas”.

Asimismo, la entidad mencionó que esta indagación previa “busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

