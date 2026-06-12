Del tejo al trompo: el programa que busca fortalecer el tejido social en barrios de Bogotá

Juegos tradicionales, deporte, baile y actividades comunitarias están llegando a parques y barrios de Bogotá con el programa Recreolab 2026, una estrategia del IDRD. Foto: IDRD

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En una era en la que salir de la casa para jugar parece una postal del pasado, Bogotá le apuesta por revivir una tradición que aún palpita en las cuadras de sus barrios. Recreolab 2026, una estrategia del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), avanza en los barrios, transformando parques, polideportivos y espacios barriales en laboratorios de apropiación de espacio público.

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Minitejo, trompo, rana, cucunubá, salto al lazo y otros juegos tradicionales son algunas de las actividades que están llegando a los barrios de Bogotá a través de Recreolab 2026. La estrategia, liderada por el IDRD, busca convertir parques, polideportivos y espacios comunitarios en escenarios de encuentro donde niños, jóvenes y adultos puedan fortalecer la convivencia, mediante la recreación, el deporte y la actividad física.

La fase central del programa, denominada Playlab, lleva a los territorios jornadas gratuitas que incluyen juegos tradicionales, deportes alternativos, actividad física y espacios de encuentro para niños, jóvenes, adultos, organizaciones sociales y grupos comunitarios.

Tejiendo lazos a través del juego

Durante las últimas semanas, el programa ha llegado a sectores de Puente Aranda, Kennedy y La Candelaria. En San Eusebio se realizaron actividades de rana, tejo y baile impulsadas por niños del sector; en Nueva Roma, en Kennedy, la comunidad se reunió alrededor del deporte y la recreación; mientras que en el barrio Egipto se promovieron juegos tradicionales como trompo, minitejo, cucunubá, rana y salto al lazo.

“Estos espacios nos ayudan a fomentar la cohesión social y a alejar a los jóvenes de las sustancias psicoactivas. Mantenerlos haciendo deporte es algo saludable”, afirmó José Olivo, integrante de la Fundación Latinoamericana de Softbol y Béisbol (Funlasob) y participante de una de las jornadas en Kennedy.

Para Consuelo Avendaño, directora del colectivo juvenil Real Time de Puente Aranda, el impacto también se refleja en la forma como los vecinos se relacionan con su entorno. “Estas actividades unen al barrio y cambian la percepción que tenemos de nuestro territorio y de nuestros vecinos”, señaló.

Desde La Candelaria, Alfonso Cañón, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, destacó el valor de recuperar los juegos tradicionales como herramienta de integración. “Jugar minitejo, bolas, trompo, cucunubá, rana y salto al lazo es establecer un diálogo con las nuevas generaciones”, aseguró.

Próximas jornadas

Viernes 12 de junio Los Mártires, barrio Santa Fe Parque Óscar 2:00 p. m.

Viernes 12 de junio La Candelaria, barrio La Concordia Parque La Concordia 9:00 a. m.

Sábado 13 de junio Ciudad Bolívar, vereda Mochuelo Bajo Parque Paticos 9:00 a. m.

Domingo 14 de junio Kennedy, barrio Kennedy Tequendama Parque La Revolución 9:00 a. m.

Domingo 14 de junio Rafael Uribe Uribe, barrio Bosque de los Molinos Hacienda Los Molinos 9:00 a. m.

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