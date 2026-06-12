Marchas, conciertos y arte: así será el Festival por la Igualdad 2026 en Bogotá, prográmese

Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la ciudad de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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Bogotá volverá a vestirse de diversidad, arte y cultura. Del 13 de junio al 17 de julio se llevará a cabo una nueva edición del Festival por la Igualdad, una iniciativa que este año celebra 15 años promoviendo la inclusión, el respeto y la visibilización de los sectores sociales LGBTI en la capital.

La programación contempla más de 35 actividades gratuitas entre conciertos, obras de teatro, conversatorios, ferias de emprendimiento, cine, jornadas ambientales y presentaciones artísticas que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad.

El festival es coordinado por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la Secretaría Distrital de Planeación, y hace parte de la estrategia #EnBogotáSePuedeSer.

“A través del arte y la cultura, que han sido siempre la puerta de entrada para eliminar prejuicios y promover la inclusión social, buscamos dar visibilidad a los sectores sociales LGBTI y promover una Bogotá inclusiva que no tolera la discriminación”, señaló David Alonzo, director de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Bogotá.

Tres marchas recorrerán Bogotá

Uno de los momentos más representativos del festival serán las tres marchas convocadas por organizaciones y colectivos ciudadanos, con acompañamiento de la Administración Distrital.

La primera será la Marcha del Sur, programada para el 14 de junio. Posteriormente se realizará la Marcha Distrital, el 28 de junio, y finalmente la movilización Yo Marcho Trans, prevista para el 4 de julio.

Estas actividades se desarrollarán en el marco del derecho a la protesta social y buscan visibilizar las luchas históricas de las personas LGBTI en la ciudad.

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Teatro, cine y expresiones artísticas

Entre los eventos destacados de esta edición se encuentra la décima versión de La Noche y Las Luciérnagas, que tendrá lugar en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y reunirá propuestas artísticas ligadas al transformismo, las estéticas drag y el activismo queer.

Por su parte, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se sumará a la programación con el concierto Amor, deseo y libertad: voces queer a través del tiempo, interpretado por el tenor colombiano Luis Hernández-Luque, así como con la obra En mitad de tanto fuego, del dramaturgo español Alberto Conejero.

La agenda también incluirá una nueva edición de Lesbiarte, un espacio dedicado a visibilizar a mujeres lesbianas, bisexuales y personas con identidades disidentes, mediante actividades culturales, deportivas y comunitarias.

Regresa el Ciclo Rosa

La Cinemateca de Bogotá será nuevamente escenario del tradicional Ciclo Rosa, que este año cumple 25 años promoviendo la reflexión sobre diversidad sexual y de género a través del cine y el lenguaje audiovisual.

La programación se desarrollará entre el 19 y el 28 de junio y contará con producciones nacionales e internacionales enfocadas en historias y experiencias de las comunidades LGBTI.

Un festival que cumple 15 años

La edición 2026 también incluirá actividades de memoria y reconocimiento a las luchas de las personas LGBTI, además de jornadas institucionales y actos simbólicos como la izada de las banderas de la diversidad en diferentes entidades distritales.

Con quince años de historia, el Festival por la Igualdad se mantiene como uno de los espacios más importantes del país para la promoción de la inclusión y el reconocimiento de la diversidad, consolidando a Bogotá como uno de los principales referentes nacionales en políticas públicas para la población LGBTI.

La programación completa puede consultarse a través de la página oficial de la estrategia En Bogotá Se Puede Ser.

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