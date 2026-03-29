Delincuentes roban carro a mujeres en Usaquén y huyen en segundos: todo quedó en video

Las mujeres fueron amedrentadas para salir de su vehículo y posteriormente los delincuentes huyeron en el automotor. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo caso de inseguridad en Bogotá quedó registrado en video en el norte de la ciudad. En esta oportunidad, delincuentes interceptaron a dos mujeres y las obligaron a bajar de su vehículo y huyeron con él en cuestión de segundos.

El hecho ocurrió en el sector de La Calleja, en la localidad de Usaquén, una zona residencial donde este tipo de delitos ha generado creciente preocupación entre los habitantes.

Más información sobre Bogotá: Movilidad eléctrica en Bogotá: el reto ahora es que sus buses no se queden sin energía.

Así ocurrió el atraco

De acuerdo con la información conocida, las víctimas fueron abordadas por varios hombres que, en medio de la intimidación con armas de fuego, las hicieron descender del carro para luego escapar con el vehículo.

Las mujeres poco pudieron hacer ante la arremetida de los ladrones, quienes en cuestión de segundos lograron huir con su vehículo.

El caso fue captado en video y difundido ampliamente, evidenciando la rapidez con la que operan los delincuentes y la vulnerabilidad de los conductores incluso en zonas de alto perfil de la ciudad.

Un delito que se repite en el norte de Bogotá

Este no es un hecho aislado. En los últimos meses se han reportado atracos similares en Usaquén, donde delincuentes interceptan vehículos en movimiento o al momento de estacionar para robarlos en cuestión de segundos.

De momento, las autoridades revisan las cámaras de seguridad en el sector para dar con el paradero del vehículo hurtado y de los delincuentes.

El hurto sigue siendo uno de los mayores problemas en Bogotá

El caso ocurre en un contexto en el que el hurto continúa siendo el delito más frecuente en la capital. Según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad, entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 132.000 robos en Bogotá, incluyendo hurtos a personas, vehículos, residencias y comercios.

Aunque en 2026 algunas modalidades han mostrado reducciones —como el hurto a personas, que ha bajado más del 38 %—, las cifras siguen siendo altas y el impacto en la percepción ciudadana es significativo.

En el caso de vehículos, por ejemplo, se mantiene un promedio cercano a nueve robos diarios, lo que evidencia la persistencia de estructuras criminales detrás de estos delitos.

#BOGOTÁ. No paran los robos de vehículos en la ciudad, la noche de ayer 27MAR, en el b/La Calleja, loc/Usaquén. Individuos que se movilizaban en camioneta, abordan e intimidan con armas de fuego a dos mujeres y le roban su automóvil. Así quedó registrado en video de seguridad. pic.twitter.com/gbT7buUaj1 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 28, 2026

Le puede interesar: Calidad del aire en Bogotá empeora por incendios regionales: precauciones a tener en cuenta.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.