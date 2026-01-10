Denuncian agresión a pasajera en vuelo de Avianca: hombre la besó mientras dormía

Una pasajera denunció haber sido besada sin su consentimiento mientras dormía durante un trayecto a Boston, Estados Unidos. El hecho, registrado en videos difundidos en redes sociales, generó una reacción inmediata de otros viajeros y llevó a la aerolínea a pronunciarse oficialmente. Foto: Alexa Rochi

Un grave caso de Violencia de Género ocurrido a bordo de un vuelo internacional de Avianca es materia de investigación luego de que una pasajera denunciara haber sido besada sin su consentimiento mientras dormía durante un trayecto a los Estados Unidos. De acuerdo con la denuncia, el hecho sucedió el miércoles 7 de enero en el vuelo AV222 y se conoció públicamente tras la difusión de videos y testimonios en redes sociales.

De acuerdo con lo relatado por allegados a la víctima y testigos, un hombre que viajaba en la aeronave habría besado a la mujer cuando esta se encontraba dormida en su asiento. Al despertar, la pasajera reaccionó de inmediato y expresó su rechazo, lo que derivó en una discusión en pleno vuelo en la que intervinieron otros viajeros ante la gravedad de la denuncia.

Parte de lo ocurrido quedó registrado en grabaciones realizadas por otros pasajeros. En los videos difundidos se observa a un hombre de espalda a quien nunca se le ve el rostro, identificado por testigos como el agresor, mientras se desarrolla el intercambio verbal posterior al hecho.

De acuerdo con la denuncia, publicada por Alexa Rochi a través de su cuenta de X, el agresor viajaba en la silla 19B.

“Azafata respondió que no podía hacer nada”

La denunciante también afirma que tras poner en conocimiento de una azafata lo ocurrido, la respuesta fue “que no se podía hacer nada”, versión que generó múltiples reacciones y cuestionamientos sobre el manejo del caso de Violencia Basada en Género y los estrictos protocolos que deberían activarse.

Incluso se divulgó una conversación entre la mujer afectada y la aerolínea, en la que Avianca habría indicado que iniciaría una revisión interna de lo sucedido y de la aplicación de sus protocolos.

Ante la polémica, Avianca emitió un comunicado oficial en el que aseguró haber establecido contacto directo con la pasajera y rechazó de manera categórica cualquier forma de violencia, acoso o abuso. La compañía reiteró su política de “cero tolerancia” frente a comportamientos que vulneren los derechos humanos y alteren la seguridad y el bienestar de quienes viajan en sus vuelos.

Finalmente, la denunciante señaló que Avianca se comunicó con la víctima para ofrecer ayuda y para reafirmar que cuentan con protocolos para atender situaciones de Violencia Basada en género. “Bien por la llamada, pero tienen que hacer algo serio con la aplicación de su “protocolo”, afirmó Rochi a través de su perfil de X.

Ivonne viajó anoche en @avianca a Bostón, AV222 despertó porque un hombre (silla 19B) le estaba dando besos mientras estaba dormida, cuando notifica a la azafata le respondió que no podía hacer nada. @avianca no tiene protocolos de VBG.

(el tipo es el del saco con letra roja) pic.twitter.com/U2F5tYToY0 — Alexa Rochi 📸 (@AlexaRochi__) January 8, 2026

Otro hecho que despertó la preocupación tiene que ver con que, según Rochi, a raíz de la denuncia, varias mujeres se han comunicado con ella “contando casos similares que les han pasado en la misma aerolínea”.

La aerolínea informó, además, que adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las acciones necesarias. Mientras tanto, el caso continúa generando debate sobre los mecanismos de prevención y atención de situaciones de acoso en vuelos comerciales y la responsabilidad de las aerolíneas frente a este tipo de denuncias.

