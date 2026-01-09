Ataque con arma blanca a mujer en Engativá: agresor aceptó cargos y fue enviado a prisión

El hombre se presentó de manera voluntaria el 7 de enero en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, donde unidades de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de captura que pesaba en su contra. Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el infame intento de feminicidio de un individuo a su pareja sentimental en la localidad de Engativá en año nuevo, un juez de control de garantías envió a la cárcel al imputado tras una audiencia que se llevó a cabo en las últimas horas. El procesado habría atacado a la mujer con un arma cortopunzante en más de 50 oportunidades, mientras ella se encontraba en estado de indefensión dentro de su vivienda, según el sumario de la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2026, cuando, de acuerdo con la investigación, la víctima sufrió heridas de gravedad en el rostro, cuello, abdomen y extremidades. Tras el ataque, el agresor huyó del lugar y la mujer fue auxiliada por familiares, quienes la trasladaron a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y con pronóstico reservado.

Más información sobre Bogotá: Investigan quemaduras graves de joven en celda policial de Choachí durante año nuevo.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó al señalado agresor los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. En la última audiencia, el procesado aceptó los cargos, lo que derivó en la imposición de una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Durante las labores de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía se estableció que mujer habría sido víctima de un ciclo de violencia física y psicológica, previo al ataque, un elemento clave que fue tenido en cuenta dentro del proceso judicial.

Asimismo, familiares de la víctima han señalado a la opinión pública que el ataque no fue espontáneo, sino presuntamente previamente planificado por el agresor. Según el testimonio de la hermana, se encontraron las armas utilizadas (taser, pistola y cuchillo) organizadas en la cocina, lo cual, sumado a imágenes de vigilancia, indica que el agresor habría actuado con una intención deliberada.

También relataron que el hombre mostraba conductas de celos, control e incluso intentos de hackear el teléfono de la víctima, además de un incidente en la noche del 31 de diciembre, cuando presuntamente intentó forzar la puerta de la habitación con un cuchillo. Dicha versión apoya la investigación realizada por la Fiscalía.

Ahora, debido a que el procesado aceptó los cargos, el proceso en su contra omitirá la fase de juicio oral y avanzará directamente a la audiencia de individualización de la pena y sentencia. Si bien, el detenido podría recibir una baja en la condena final por los delitos imputados, el beneficio no elimina la pena de prisión ni contempla otros beneficios adicionales.

Le puede interesar: Nueva tarifa de TransMilenio entra en vigencia este 14 de enero: pasaje será $3.550 en 2026.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.