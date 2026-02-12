Denuncian envenenamiento de seis perros en colegio de Ciudad Bolívar, dos murieron

Resume e infórmame rápido

En la noche del martes 10 de febrero, seis perros que eran parte de la comunidad del colegio Antonio García, en la localidad de Ciudad Bolívar, resultaron gravemente afectados por un doloroso caso de envenenamiento. Dos de los animales murieron y cuatro permanecen en estado crítico, según reportes preliminares.

Tras las denuncias de la comunidad, funcionarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar llegaron al lugar para activar la ruta de atención, verificar los hechos y recopilar información que permita esclarecer lo sucedido. Los cuatro perros heridos fueron trasladados a una clínica veterinaria operadora del IDPYBA, donde reciben atención médica especializada.

Los caninos eran cuidados y alimentados por estudiantes, docentes y personal del colegio, quienes se mostraron consternados por la situación. Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal GELMA, inició la investigación para identificar y judicializar a los responsables del delito, tipificado en la legislación colombiana como maltrato animal con resultado de muerte.

¿Qué dice el Distrito?

Al respecto,Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), advirtió: "Esto no va a quedar impune. Hemos iniciado con la Fiscalía General de la Nación, con el grupo GELMA, todas las acciones que nos permitan dar con el responsable o los responsables de este delito. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias buscando no solo judicializar, sino llevar esto efectivamente a una pena que permita que quienes tienen que ver con esto paguen las consecuencias".

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal en Bogotá?

Para reportar maltrato animal en Bogotá existen varios canales habilitados.

ínea Contra el Maltrato Animal (601) 439 9801 del 01 8000 115 161 . Por un lado, puede denunciar en la ldel IDPYBA , o la línea gratuita

Para emergencias donde la vida del animal corra peligro inminente, puede llamar directamente a la Línea 123 .

Línea Nacional: 01 8000 115 161.

Presencial: CAI de la Policía Ambiental y Ecológica.

Información necesaria para el reporte:

Al realizar la denuncia, es vital proporcionar la siguiente información para que el IDPYBA pueda actuar:

Dirección exacta del lugar de los hechos (barrio, localidad). Descripción detallada de lo que ocurre. Fotos o videos como evidencia (si es posible). Descripción del animal y del presunto agresor.

Tenga en cuenta que el IDPYBA atiende casos de abandono, negligencia (falta de agua/comida), sobreexplotación, maltrato físico y emocional.

