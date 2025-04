Denuncian otro ataque de jauría de perros en Bosa; mujer resultó herida

Ataques en Bosa. Foto: Pixabay - Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mujer fue atacada por un grupo de perros, dejándole la pierna izquierda en grave estado. Con este caso, ya son tres los eventos de perros que atacan a personas, dejándolas en grave estado de salud. El caso ocurrió en la localidad de Bosa.

Lea más: Capturan a sujeto que le ordenó a su perro atacar a patrullero de la Policía

¿Cómo fue?

Hace una semana, una joven de 25 años que se dirigía a la casa de una amiga, fue atacada por un grupo de nueve perros. En el ataque, la parte izquierda de su cuerpo fue la que más resultó afectada.

La joven, que prefirió mantenerse en anónimo, le narró a Noticias Caracol: “yo venía caminando y en un camino se me apareció un perro negro. Me quito la chaqueta, me la boto al pasto. En ese momento, salieron los otros perros y me atacaron la pierna”.

Más noticias: ¡Pilas! Conozca las fechas de pagos de subsidios de transporte escolar en Bogotá

En el momento del ataque, dos muchachos la ayudaron. Una familiar de la joven fue quien la llevó al hospital. Ella no se esperaba la gravedad de las heridas. Son múltiples, por ejemplo, por una de ellas recibió 76 puntos.

Presuntamente, la misma manada de perros habría atacado a otro joven a quien le tuvieron que amputar sus brazos.

La comunidad ya está enterada de la situación, en el momento del ataque a la joven ninguna autoridad hizo presencia en la zona. Sin embargo, recientemente, ya hicieron presencia ante la insistencia de la comunidad.

Le puede interesar: Mala disposición de residuos y su impacto directo en las inundaciones en Bogotá

Joven perdió sus dos brazos

Greiber Eduardo Berrío, un joven de 19 años, residente en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, fue atacado por una jauría de perros callejeros cuando se disponía a llegar a su vivienda. La magnitud del ataque fue tal, que el joven perdió sus dos brazos y quedó con otras graves lesiones provocadas por el feroz ataque que lo tienen internado en una Unidad de Cuidados Intensivos bajo pronóstico reservado.

De acuerdo con el testimonio que Guillermo Berrío, padre del joven lesionado, le entregó a Noticias Caracol, el ataque fue perpetrado por nueve perros callejeros que deambulan hace meses en la zona aledaña a su residencia pese a las constantes alertas que le han dado a las autoridades a raíz de otros casos de ataques a vecinos de la zona.

Tras el ataque, ocurrido el martes de la semana pasada, el joven fue auxiliado por uniformados de la localidad y trasladado de urgencia al hospital de Bosa. Allí permaneció hasta el viernes tras ser remitido al hospital de Kennedy por la gravedad de las heridas.

Más noticias: Indígenas permanecerán en la Plaza de Bolívar en busca de diálogo con el Gobierno

De acuerdo con el testimonio, el equipo que lo atendió reportó que Greiber había sufrido, al menos, 150 mordeduras, siendo las más graves las que sufrió en sus extremidades superiores. Una vez el joven fue trasladado al hospital de Kennedy, el equipo médico halló un complejo cuadro infeccioso que derivó en la amputación de los dos brazos del joven.

Además de las complejas heridas en sus brazos, Greiber recibió mordeduras en su rostro que incluso le habrían amputado parte de sus orejas, según confirmó su padre en entrevista con el citado medio.

Actualmente, el joven continúa internado en la UCI del hospital de Kennedy bajo pronóstico reservado. Pese a los procedimientos realizados, el panorama podría ser aún peor, pues es cuadro infeccioso es tal, que los médicos temen que la situación empeore.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.