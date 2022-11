Denuncian otro caso de violencia sexual en Transmilenio, está vez dentro de un bus

Los hechos habrían ocurrido dentro de un bus híbrido del sistema, y de acuerdo con la denuncia, un hombre amenazó a una joven con un cuchillo y la obligó a hacerle sexo oral. Transmilenio no dio información puntual sobre el caso, solo rechazó el acto. La joven se acercó a un CAI pero la respuesta de los uniformados fue que como no había captura no podían hacer nada.