Denuncian posible elefante blanco en Casa Ecológica de Animales de Bogotá

Para brindar un hogar a los animales domésticos del Distrito y aquellos que esperan ser adoptados por los ciudadanos, desde el 2013 se ordenó, por medio de un decreto, la adecuación de un espacio exclusivo para los animales. Fue por eso por lo que, la Secretaría de Ambiente, en el año 2017, realizó un contrató para la construcción de la ‘Casa Ecológica de Animales’ y aunque su entrega estaba acordada para junio de 2019, a la fecha la obra tiene un avance del 70 %.

El contralor de Bogotá, Andrés Castro, informó que el contrató los suscribió la Secretaría por una valor superior a los $25.000 millones y, desde 2019 ha tenido ocho suspensiones, nueve prórrogas, dos modificaciones al contrato y una adición presupuestal por más de $7.500 millones. En la última visita que realizó la Contraloría de Bogotá se mencionó que la obra sería entregada el 12 de noviembre de 2021, no obstante, el contralor resaltó que por las demoras ahora se espera que se pueda inaugurar en el primer semestre de 2022.

Ante esto, la personera Diana García aseguró que algunas de las prorrogas estuvieron sustentadas por la pandemia, no obstante, “otras tres prórrogas obedecieron a falta de planeación, esto ha generado no sólo que no tengamos esa oferta institucional para los animales, sino que, por ejemplo, el contrato de interventoría haya tenido que ser prorrogado y adicionado en más de un 65% por lo que podría haber un detrimento patrimonial de alrededor de 1.300 millones de pesos”.

Casa Ecológica de los Animales. ¿En qué va esta obra?

Por su parte la concejala, Andrea Padilla, destacó que en la Unidad de Cuidado Animal del Distrito hay albergados más de 500 animales que viven en condiciones que “distan mucho de unos mínimos de bienestar. Al igual, resaltó que por las demoras y las adiciones presupuestales la obra está cerca de convertirse en un elefante blanco.

Uno de los fallos en la infraestructura del lugar tiene que ver con las columnetas que soportan la estructura, pues, de acuerdo con el contralor, luego de hacer unas pruebas de resistencia se tomó la decisión de demolerlas para que el contratista vuelva a construirlas con las condiciones de seguridad necesarias.

La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, informó que el contratista se comprometió a entregar la Casa Ecológica de Animales en abril de 2022, la cual estará ubicada en la localidad de Engativá.