Denuncian presunto abuso policial contra joven en Ciudadela Sucre, Soacha: ¿qué pasó?

Una denuncia ciudadana señala que un joven habría sido golpeado con bastones por varios uniformados en el barrio Los Pinos, en Ciudadela Sucre. Vecinos piden claridad sobre lo ocurrido. Esto es lo que se sabe.

Redacción Bogotá
22 de febrero de 2026 - 09:52 p. m.
El mensaje, que ha generado preocupación entre residentes del sector, señala que el joven quedó inconsciente tras recibir varios golpes y que posteriormente fue subido a un vehículo oficial.
Foto: Archivo particular
Un mensaje que circula en redes sociales denuncia un presunto caso de abuso policial ocurrido en la madrugada del 20 de febrero en el barrio Los Pinos, en el sector de Ciudadela Sucre, en Soacha.

Según el relato difundido por un ciudadano, varios uniformados habrían detenido a un joven que se movilizaba en motocicleta y, tras una discusión, lo habrían agredido con bastones hasta dejarlo inconsciente. En la versión compartida también se señala que los policías revisaron sus pertenencias y trasladaron tanto al joven como su motocicleta en una patrulla.

El mensaje, que ha generado preocupación entre los habitantes del sector, indica que el joven permanecía inconsciente al momento de ser subido al vehículo oficial, sin que se conociera posteriormente su estado de salud.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana no se ha pronunciado oficialmente sobre estos hechos, y no existe confirmación independiente que permita verificar la versión difundida en redes.

Piden claridad sobre lo ocurrido

Vecinos del sector han pedido que se investigue lo sucedido y que, en caso de confirmarse irregularidades, se adopten las medidas correspondientes.

Las autoridades recuerdan que cualquier denuncia por presunto abuso policial puede ser presentada ante la Inspección General de la Policía o la Procuraduría General de la Nación.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

