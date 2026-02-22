Denuncian presunto abuso policial contra joven en Ciudadela Sucre, Soacha: ¿qué pasó?

El mensaje, que ha generado preocupación entre residentes del sector, señala que el joven quedó inconsciente tras recibir varios golpes y que posteriormente fue subido a un vehículo oficial. Foto: Archivo particular

Un mensaje que circula en redes sociales denuncia un presunto caso de abuso policial ocurrido en la madrugada del 20 de febrero en el barrio Los Pinos, en el sector de Ciudadela Sucre, en Soacha.

Según el relato difundido por un ciudadano, varios uniformados habrían detenido a un joven que se movilizaba en motocicleta y, tras una discusión, lo habrían agredido con bastones hasta dejarlo inconsciente. En la versión compartida también se señala que los policías revisaron sus pertenencias y trasladaron tanto al joven como su motocicleta en una patrulla.

El mensaje, que ha generado preocupación entre los habitantes del sector, indica que el joven permanecía inconsciente al momento de ser subido al vehículo oficial, sin que se conociera posteriormente su estado de salud.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana no se ha pronunciado oficialmente sobre estos hechos, y no existe confirmación independiente que permita verificar la versión difundida en redes.

Piden claridad sobre lo ocurrido

Vecinos del sector han pedido que se investigue lo sucedido y que, en caso de confirmarse irregularidades, se adopten las medidas correspondientes.

Las autoridades recuerdan que cualquier denuncia por presunto abuso policial puede ser presentada ante la Inspección General de la Policía o la Procuraduría General de la Nación.

