Denuncian que estudiante fue víctima de lesión ocular durante protestas en la U. Nacional

Una álgida jornada de protestas se desarrolló este lunes 1 de diciembre en Bogotá y en inmediaciones de la Universidad Nacional. En este escenario, asistentes a la movilización denunciaron que un estudiante y defensor de derechos humanos sufrió graves lesiones en medio de la intervención de la fuerza pública.

Así transcurrió la jornada de protestas

Desde horas de la mañana, la Alcaldía monitoreó protestas en Bogotá, convocadas por sectores estudiantiles y docentes. Al inicio de la jornada, los manifestantes de la Universidad Distrital, se movilizaron en cuatro puntos de la ciudad, entre ellos la Avenida Calle 26, en donde manifestantes de la Universidad Nacional se unieron a las marchas.

La Secretaría de Gobierno informó que, en la av. calle 26, durante estas movilizaciones, se reportó “la presencia de un grupo aislado en la puerta de la 30, portando objetos contundentes”. Minutos después, la UNDMO intervino en la movilización, momento en el cual se reportó la lesión del defensor de derechos humanos.

La denuncia la escaló Ana Teresa Bernal, concejala del Pacto Histórico: “Reportan que, en medio de la intervención de la UNDMO en la Universidad Nacional, el defensor de derechos humanos Miguel Rico resultó herido, con lesión ocular y en su nariz, mientras realizaba su labor de verificación junto al Colectivo de DD.HH”, indicó la cabildante en sus redes sociales.

Sobre el caso, el viceministro de Educación se pronunció y señaló que el herido sería estudiante. “Hoy fue herido un estudiante de la por parte de agentes de la UNDMO (ESMAD) hecho presentado en el marco de una movilización pacífica. Reitero mi rechazo a este tipo de acciones de fuerza y solicito atención por parte de

🚨 Gravísima denuncia

Al ser consultadas, las autoridades competentes aún no se pronunciaron sobre este caso. Por su parte, la secretaría de Gobierno se retiró del punto una vez comenzó la intervención de la UNDMO.

Bernal concluyó su denuncia, haciendo un llamado a las autoridades: “exijo garantías, cese inmediato de la violencia institucional y respeto absoluto por quienes defienden la vida y los derechos”.

