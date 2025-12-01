Logo El Espectador
Bogotá

Así será el pico y placa este diciembre en Bogotá, ¿habrá cambios?

Este mes habrá pico y placa regional para los días festivos, adicional a la restricción que funcionará durante la temporada decembrina.

Redacción Bogotá
01 de diciembre de 2025 - 10:58 p. m.
Movilidad en Bogotá, 2025. Consulte el pico y placa el resto del mes.
Foto: Cristian Garavito
Programar la movilidad en una ciudad en obra como Bogotá, obliga a sus habitantes a programarse con anterioridad. En diciembre, debido a la temporada de fin de año, las vías de la capital se transforman para dar paso a una época en la que la movilidad no deja de ser una prioridad. Así funcionará la restricción este último mes de 2025.

Le puede interesar: Inició última recarga de pasajes gratis en Transmilenio: ¿cómo saber si es beneficiario?

¿Hay cambios?

La secretaría de Movilidad confirmó que no habrá cambios relevantes al pico y placa este mes, en vista de que en esta temporada el flujo vehicular disminuye. Cabe resaltar que habrá pico y placa regional los días festivos. “Cualquier cambio lo informaremos oportunamente”, señaló la entidad.

Le puede interesar: Descubren bodega en Los Mártires con más de 4 mil botellas de licor adulterado

Calendario pico y placa en diciembre

La restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

  • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Semana del 1 al 7 de diciembre

  • Lunes 1 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 2 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 3 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 4 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 6 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 7 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 8 al 14 de diciembre

  • Lunes festivo 8 de diciembre: No aplica medida de pico y placa dentro de la ciudad por ser día festivo. Rige pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
  • Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 12 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 13 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 14 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 15 a 31 de diciembre

  • Lunes 15 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 16 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 17 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 18 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 19 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 20 de diciembre: No aplica pico y placa.
  • Domingo 21 de diciembre: No aplica pico y placa.

Semana del 22 al 28 de diciembre

  • Lunes 22 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 23 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 24 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 25 de diciembre (festivo): aplica pico y placa regional para ingreso a Bogotá.
  • Viernes 26 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0
  • Sábado 27 de diciembre: No aplica pico y placa.
  • Domingo 28 de diciembre: No aplica pico y placa.
  • Lunes 29 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 30 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 31 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

