Así será el pico y placa este diciembre en Bogotá, ¿habrá cambios?

Programar la movilidad en una ciudad en obra como Bogotá, obliga a sus habitantes a programarse con anterioridad. En diciembre, debido a la temporada de fin de año, las vías de la capital se transforman para dar paso a una época en la que la movilidad no deja de ser una prioridad. Así funcionará la restricción este último mes de 2025.
¿Hay cambios?
La secretaría de Movilidad confirmó que no habrá cambios relevantes al pico y placa este mes, en vista de que en esta temporada el flujo vehicular disminuye. Cabe resaltar que habrá pico y placa regional los días festivos. “Cualquier cambio lo informaremos oportunamente”, señaló la entidad.
Calendario pico y placa en diciembre
La restricción de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
- En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
- En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
Semana del 1 al 7 de diciembre
- Lunes 1 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 2 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 3 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 4 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 6 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 7 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 8 al 14 de diciembre
- Lunes festivo 8 de diciembre: No aplica medida de pico y placa dentro de la ciudad por ser día festivo. Rige pico y placa regional de ingreso a Bogotá.
- Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 12 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 13 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 14 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 15 a 31 de diciembre
- Lunes 15 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 16 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 17 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 18 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 19 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 20 de diciembre: No aplica pico y placa.
- Domingo 21 de diciembre: No aplica pico y placa.
Semana del 22 al 28 de diciembre
- Lunes 22 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 23 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 24 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 25 de diciembre (festivo): aplica pico y placa regional para ingreso a Bogotá.
- Viernes 26 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0
- Sábado 27 de diciembre: No aplica pico y placa.
- Domingo 28 de diciembre: No aplica pico y placa.
- Lunes 29 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 30 de diciembre: pueden circular placas 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 31 de diciembre: pueden circular placas 1, 2, 3, 4 y 5.
