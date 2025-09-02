Denuncian retrasos de cuatro meses en obras de mantenimiento del cementerio del Sur

Aspecto externo del Cementerio Distrital del Sur Foto: El Espectador - José Vargas

Continúan las denuncias por malos manejos en los cementerios públicos de la capital del país. A la salida de la directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, por solicitud del alcalde, debido a los graves problemas en el esquema de recolección de basuras y en la operación de los cementerios distritales, recientemente, desde el Concejo distrital se denunciaron presuntas irregularidades en la operación del contrato de mantenimiento del Cementerio del Sur.

De acuerdo con la denuncia publicada por la concejala Diana Diago (Centro Democrático) el contrato de obra de la UAESP 585 de 2025, adjudicado a la firma CBC Ingeniería Civil y Mantenimiento S.A.S por un valor de 495 millones, cuatro meses después de la fecha de entrega no muestra avances: “lo único que hay son andamios, polisombras y una obra inconclusa”, advierte la denunciante.

Para la cabildante, la ejecución del proyecto ha sido marcada por improvisaciones, presuntos errores administrativos y constantes modificaciones. A la fecha, ya acumula 5 suspensiones, dos prórrogas y una adición presupuestal de $214 millones.

Así, el acuerdo, cuyo objeto principal es contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras necesarias para el mantenimiento, restauración y adecuación de las galerías de acceso al Cementerio del Sur, sigue estancado.

“Las modificaciones contractuales evidencian la falta de planeación y la improvisación de la administración de Galán. Primero se suspendió la obra por 15 días debido a que el deterioro del cementerio era mucho mayor al descrito en los estudios previos, especialmente en el cielo raso. Luego se prorrogó el contrato por 15 días más para incluir siete ítems no previstos en el presupuesto inicial” dice Diago.

Las demoras también tendrían que ver con la solicitud que realizó la UAESP para que se incluyeran nuevos elementos en la obra como lavamanos y cableado eléctrico, tableros de distribución, además de la adecuación de baños y un mayor dispositivo de mantenimiento en la fachada. La solicitud obligó a detener la ejecución del proyecto 30 días mientras se tramitaba un concepto ante el Instituto de Patrimonio Cultural, teniendo en cuenta que el cementerio es un bien patrimonial; la respuesta no llegó a tiempo y la obra se suspendió un mes más.

Finalmente, se autorizó otra prórroga por 30 días adicionales y una adición de $214 millones para comprar los elementos incluidos en la nueva solicitud. Así, de demora en demora, las obras que debían entregarse en el mes de marzo, siguen en veremos. “Los bogotanos merecen respeto, la improvisación en la UAESP es abrumadora y este contrato es otra prueba de la falta de diligencia y de eficiencia del gobierno Galán”, puntualizó la cabildante.

El Espectador consultó con la UAESP y la respuesta a la denuncia será publicada en las próximas horas.

