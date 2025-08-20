Sale la directora de la UAESP en medio de polémica y dudas por modelo de basuras

Consuelo Ordóñez oficializará su renuncia. Foto: Uaesp

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El alcalde Carlos Fernando Galán solicitó la renuncia de Consuelo Ordóñez como directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Lo confirmó su gabinete, tras conocerse de la nueva negativa de la CRA a la solicitud de la entidad de mantener las Áreas de Servicio Exclusivo como el esquema de recolección de basuras en Bogotá, lo que dejó en el limbo el futuro del aseo o a punto de quedar bajo un esquema de libre competencia.

Le puede interesar: CRA nuevamente rechazó modelo de la UAESP para la prestación de aseo en Bogotá

Miguel Silva Moyano, secretario General de la Alcaldía Mayor, confirmó la noticia: “el alcalde hoy le pidió la renuncia a la directora de la UAESP, luego de conocer la negativa de la CRA frente al recurso de reposición. Se requiere un perfil distinto en la entidad y el nombre se conocerá en los próximos días”, aseguró el funcionario.

Confirmo. El alcalde @CarlosFGalan hoy le pidió la renuncia a la Directora de la UAESP, luego de conocer la negativa de la CRA frente al recurso de reposición. Se requiere un perfil distinto en la entidad y el nombre se conocerá en los próximos días. https://t.co/AiyXWaDCsI — Miguel Silva Moyano 📚 (@MSilvaMoyano) August 20, 2025

Cabe recordar que, tal y como lo contempla la norma, el Distrito radicó la solicitud a la entidad nacional para obtener la autorización de extender el contrato de recolección de basuras y aseo, el cual caducará en 2026.

En dicho requerimiento, el Distrito expuso la necesidad de que la capital continuara con el modelo actual, pero la CRA consideró que sus argumentos no estaban sustentados y lo negó el 13 de junio, decisión que ratificó este 20 de agosto, negando el recurso de reposición que radicó la UAESP tras la primera negativa.

“Por la improvisación, la CRA volvió a negar la solicitud. La directora de la UAESP debe renunciar. Estructuraron mal el modelo financiero, calcularon mal el proyecto”, había dicho Diana Diago tras conocer la negativa de la CRA.

Así reaccionó el Concejo de Bogotá

Antes de conocerse de la solicitud del alcalde, en el Concejo de Bogotá ya habían solicitado la renuncia de Ordóñez. No solo le cobraron la fallida presentación del nuevo modelo con la CRA, sino varios hechos que marcaron su administración.

El Concejal Leandro Castellanos agradeció incluso al alcalde expedir el acto administrativo en el que solicita la salida de Consuelo Ordóñez. “Fueron reiteradas las denuncias. Las razones son claras y graves: la CRA le negó dos veces a la UAESP el nuevo modelo de aseo, por falta de requisitos técnicos y legales. Bogotá se hunde en casi 700 puntos críticos de basuras, que hoy son focos de enfermedades y plagas. Los contratos millonarios con Aguas de Bogotá no han servido para nada y el espacio público sigue convertido en un basurero”, dijo el cabildante.

Daniel Briceño indicó: “sale de su cargo la directora de la UAESP de Bogotá luego de varios debates y denuncias de la bancada del Centro Democrático en el Concejo. Esperamos que llegue una persona que se dedique a resolver los problemas de la ciudad y no a la politiquería. Seguiremos haciendo control”.

¿Quién es Consuelo Ordóñez?

Consuelo Ordóñez llegó a la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), con más de 30 años de experiencia en roles directivos del sector público.

De sus roles anteriores se destacan su gestión como gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Secretaria de Planeación de Santander y Directora del Área Metropolitana de Bucaramanga. Además, ocupó el puesto de Subdirectora del Componente Forestal en el programa MIDAS de USAID en Colombia.

“Haremos de Bogotá una ciudad limpia, segura y sostenible, en la que los servicios públicos contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes”, señaló Galán sobre los retos de Ordóñez en la posesión de la funcionaria.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.