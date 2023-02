Denuncian sospechosa muerte de bebé de cuatro meses en jardín infantil

Aún se desconoce el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que indicaría el motivo del fallecimiento de la bebé de cuatro meses, cuya partida sigue consternando a sus familiares. Foto: Michal Jarmoluk

Durante el pasado lunes, 13 de febrero, se reportó el fallecimiento de una bebé de cuatro meses que se encontraba bajo el cuidado de los trabajadores del Jardín Infantil Mi Mundo Artístico, ubicado en la carrera 129a con calle 142a, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá.

De acuerdo con la versión de los padres, entregada al noticiero ‘CityTV’, su hija estaba en perfectas condiciones de salud y no entienden el motivo de su fallecimiento, A pesar de que desde el centro de cuidado afirmaron que, al parecer, la menor quedó inconsciente en medio de una siesta, luego de comer.

“Le pregunté que cuánto tiempo había pasado desde que se dieron cuenta de que no reaccionaba. Me dijeron que no había pasado mucho. Que en ese momento estaban diciéndole ‘Vicky, Vicky, reacciona’, pero la niña no reaccionaba”, dijo el papá consternado.

Desde la sección Bogotá de El Espectador nos comunicamos con la Subdirección de Infancia de la Secretaría de Integración Social para conocer más detalles del caso; sin embargo, en respuesta nos contestaron que “las entidades competentes para investigar y actuar en este caso son el ICBF y la Fiscalía General de la Nación”, debido a que se trató de un jardín privado y no de uno distrital.

Sin embargo, desde el mismo medio televisivo lograron hablar con José Guerrero, rector encargado del jardín, quien dijo que “la profesora le relató al CTI que estaba bien, la recostó y en un momento la vio como malita. Ahí nosotros activamos todos nuestros protocolos. De aquí a la unidad de urgencias, duramos dos minutos en llegar”.

Aún se desconoce el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que indicaría el motivo del fallecimiento de la bebé de cuatro meses, cuya partida sigue consternando a sus familiares.

