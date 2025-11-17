Logo El Espectador
Derrumbe en la vía Apulo–Anapoima: así está el paso para el lunes festivo

La vía Anapoima–Apulo continúa con paso restringido luego del derrumbe de 250 m³ de material en el sector El Copial (km 48). Siete máquinas trabajan de forma continua para estabilizar la ladera y habilitar los dos carriles durante la tarde, anunció el gobernador Jorge Rey.

Redacción Bogotá
17 de noviembre de 2025 - 05:29 p. m.
Hay maquinaria pasado despejando el camino para abrir el paso paulatinamente.
Foto: Gobernación de Cundinamarca
La movilidad entre Anapoima y Apulo sigue afectada por el derrumbe registrado en el sector El Copial (kilómetro 48), donde cerca de 250 metros cúbicos de tierra y roca se desprendieron de la montaña y bloquearon parcialmente el corredor.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó que la reapertura total avanza y que las labores se mantienen sin pausa desde la mañana del domingo.

Más información sobre Bogotá: Capturan a dos hombres que intentaban robar camión con 28.000 cervezas en Bogotá.

En el punto trabajan siete máquinas del Instituto de Infraestructura de Cundinamarca (ICCU) y de la concesión Devisab, encargadas de remover el material caído y realizar un descargue controlado de la ladera, un proceso que exige precisión por la inestabilidad de los bloques superiores. Las autoridades advierten que las lluvias podrían complicar la operación, por lo que la estabilización avanza con medidas adicionales de seguridad.

Por ahora, la vía opera con paso a un carril bajo manejo de pare y siga, mientras se completan las maniobras para habilitar ambos sentidos. Según el gobernador, el tránsito podría normalizarse durante la tarde, siempre que el clima permita continuar los trabajos sin interrupciones.

Debido a la emergencia, el reversible continuo programado entre Apulo (K32+000) y Mosquera (K113+000) se mantiene activo, pero operando únicamente desde el kilómetro 49, para evitar represamientos en la zona afectada por el derrumbe.

Las autoridades recomiendan a los conductores prever demoras, atender las indicaciones del personal en la vía y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras se completa la recuperación del corredor. De acuerdo con la Gobernación, el monitoreo del talud se mantendrá durante todo el día para garantizar una reapertura segura.

Le puede interesar: Son Callejero, otra historia de la salsa en una casona de La Macarena.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.
