Cayó red que vendía droga en bares con ayuda de meseros y porteros en Bogotá

Parte de la droga era escondida incluso en los techos de discotecas. Foto: Secretaría de seguridad

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Un nuevo golpe contra el tráfico de estupefacientes en Bogotá dejó al descubierto la magnitud de una red que operaba desde el interior de bares y discotecas del sur de la ciudad, con participación al parecer de porteros y meseros vinculados a estos establecimientos. Se trata de ‘Los del Sur’, una estructura delincuencial que, según las autoridades, generaba rentas cercanas a los COP 500 millones mensuales.

La desarticulación fue anunciada por la Secretaría de Seguridad, en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, tras varios meses de investigación que incluyeron agentes encubiertos, seguimientos y análisis de información.

Durante la investigación, las autoridades lograron infiltrar un agente encubierto en varios bares de la localidad de Kennedy, lo que permitió identificar de primera mano la forma en que operaba la estructura. Según el reporte oficial, los estupefacientes eran ocultados en cajas de alimentos para evadir controles y facilitar su distribución dentro de los establecimientos.

La organización es señalada de distribuir marihuana, bazuco, cocaína, 2CB y éxtasis en establecimientos nocturnos —como amanecederos, sindicatos y discotecas— y en vía pública, principalmente en la localidad de Kennedy, en sectores como la avenida Primero de Mayo, Provivienda y Villa Claudia.

La droga era transportada desde el barrio México, en Ciudad Bolívar, utilizando taxis y motocicletas. Para evadir controles, los estupefacientes eran ocultados en cajas de alimentos.

Así se infiltró el agente encubierto en los bares de Kennedy para atrapar a estos 18 criminales. Escondían los estupefacientes en cajas de alimentos, mientras que los porteros y meseros los distribuían.



La droga no es un juego, lleva al crimen y retrasa el desarrollo de la… pic.twitter.com/aE4wUI4L8F — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 20, 2026

“Estamos hablando de estructuras que no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que también impactan el tejido social y económico”, señaló el secretario de Seguridad, César Restrepo, quien advirtió sobre el alcance de estas redes en la ciudad.

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Capturas, armas y droga incautada

En total, se realizaron 17 diligencias de allanamiento en Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar, que dejaron como resultado la captura de 18 personas —17 por orden judicial y una en flagrancia—.

Durante los operativos, las autoridades incautaron:

4 kilos de marihuana

200 gramos de cocaína

200 gramos de 2CB

Dos armas de fuego (un revólver y una escopeta)

14 celulares

Un DVR

$40 millones en efectivo

Entre los capturados se encuentra alias “Alex” o “El Viejo”, señalado como cabecilla principal, con una trayectoria criminal de 15 años y quien, según la investigación, utilizaba su fachada de taxista y comerciante para coordinar la distribución.

También fue detenida alias “Camila”, hijastra de ‘Alex’ y encargada de la logística; alias “El Flaco”, quien coordinaba acciones violentas, incluida la contratación de sicarios; y otros integrantes que operaban como administradores de establecimientos y expendedores.

Disputas violentas por el control del negocio

La investigación también reveló que ‘Los del Sur’ mantenían enfrentamientos con otras estructuras criminales como ‘AK-47’ y el ‘Tren de Aragua’, en medio de disputas por el control del microtráfico en la ciudad.

Según las autoridades, estos conflictos llegaron a incluir el uso de artefactos explosivos para generar miedo y consolidar territorios.

Además, se estableció que en 2025 alias “El Tigre” habría ordenado el homicidio del hijo del cabecilla de la banda, lo que desató una cadena de retaliaciones violentas entre estructuras.

Medidas judiciales y panorama en Bogotá

Los capturados tenían antecedentes por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, hurto, amenazas y concierto para delinquir. Un juez envió a 13 de ellos a centro carcelario, mientras que cinco recibieron medida de detención domiciliaria.

Este caso se suma a otros operativos recientes. Según cifras oficiales, en lo corrido de 2026 han sido desarticuladas tres estructuras dedicadas al tráfico de droga en Bogotá, con 1.888 capturas y la incautación de más de 580 kilos de marihuana, 74 kilos de bazuco y 21 kilos de cocaína.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123.

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