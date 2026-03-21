Vehículo arrolló a ciclista y huyó: autoridades investigan el caso

Así fue el momento en que un ciclista fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Foto: Archivo particular

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En las últimas horas se registró un accidente de tránsito que quedó registrado en cámaras de seguridad: un vehículo particular arrolló a un ciclista y se dio a la fuga, en un caso que, por ahora, es materia de investigación.

Según la fecha de la grabación, el incidente ocurrió en la mañana de este 21 de marzo. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado el lugar exacto donde sucedieron los hechos, ni el estado de salud del ciclista afectado.

Las autoridades tampoco han establecido las circunstancias que rodearon el incidente, por lo que el caso continúa en verificación.

Desde el sector Movilidad rechazaron lo ocurrido y aseguraron que ya se están adelantando acciones para esclarecer los hechos.

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#BOGOTÁ. En cám/Seguridad quedó registrado el momento, en que un vehículo particular arrolló a un ciclista y se dio a la fuga. Según la fecha de la grabación ocurrió la mañana de hoy 21MAR. Se desconoce información del lugar exacto ni del estado de salud del afectado, tampoco del… pic.twitter.com/vELtezFV6a — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 21, 2026

“Rechazamos de manera contundente este hecho que atenta contra la vida de un ciclista. Desde el Sector Movilidad, junto con las autoridades y entidades correspondientes, adelantaremos las investigaciones y acciones necesarias para sancionar esta conducta, identificar al responsable y garantizar que enfrente las consecuencias legales”, indicaron.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en el caso. “Agradecemos si nos comparten más videos y placas; esta información nos ayudará en la investigación”, agregaron.

Por ahora, las autoridades trabajan en la identificación del vehículo involucrado y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Huir y no ayudar: el delito que podría enfrentar el conductor

En Colombia, abandonar a una persona herida tras un accidente puede tener consecuencias penales. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), incurre en omisión de socorro quien, sin una justificación válida, no auxilie a alguien cuya vida o salud esté en grave peligro. Esta conducta puede ser sancionada con penas de prisión entre 32 y 72 meses. En términos prácticos, si una persona presencia una situación de riesgo —como un siniestro vial— y decide no ayudar ni alertar a las autoridades, podría enfrentar una investigación penal, dependiendo de lo que logren establecer la Fiscalía y un juez en cada caso.

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