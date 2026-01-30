Descubren a mujer que intentó entregar marihuana a un recluso oculta en caja de huevos

Fue dejada a disposición de la Fiscalía. Foto: Policía de Bogotá

En las últimas horas, uniformados de la Estación de Policía Usme capturaron a una mujer de 61 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, esta persona iba a visitar a un privado de la libertad y durante los habituales controles para el ingreso de alimentos, un uniformado notó algo extraño en su contenido. Al verificar la bandeja de huevos que la mujer llevaba, pudo descubrir que en su interior había una sustancia similar a la marihuana.

De esta manera, la adulta mayor fue capturada y quedó bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Robo masivo en un supermercado del centro de Bogotá dejó nueve capturados

Uniformados del CAI San Diego de la Policía de Bogotá capturaron en flagrancia a nueve personas de nacionalidad extranjera señaladas de participar en el hurto a un supermercado ubicado en el centro de la capital.

Según informaron las autoridades, el operativo se activó tras una alerta emitida por la central de radio. La rápida reacción de las zonas de atención permitió interceptar a varios de los implicados cuando intentaban huir del establecimiento, ubicado en el barrio San Diego.

Otros fueron sorprendidos dentro del local mientras sustraían mercancía mediante la modalidad conocida como mechero, ocultando productos entre la ropa y en maletines.

Durante el procedimiento, la Policía logró recuperar diversos elementos de aseo avaluados en aproximadamente 1.500.000 pesos, los cuales fueron devueltos al comercio afectado.

Los nueve capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y concierto para delinquir, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

