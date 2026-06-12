Desde esta noche habrá cierres en la Primero de Mayo con 68: conozca los desvíos

Los cierres se realizarán entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. por trabajos de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Foto: Metro de Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá anunció nuevos cierres nocturnos en la intersección de la avenida Primero de Mayo con avenida carrera 68, como parte de las obras de construcción de la Línea 1 del Metro.

Las restricciones comenzarán a regir desde este 12 de junio y se realizarán de manera no simultánea sobre los puentes vehiculares norte y sur, en horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

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Durante el cierre del puente sur, los vehículos que circulen en sentido occidente-oriente podrán movilizarse por un carril habilitado en contraflujo sobre el puente norte. Además, se restringirá el paso en la calzada oriental de la avenida carrera 68 entre la calle 28 sur y la transversal 53.

Los conductores que necesiten desplazarse hacia el norte de la ciudad deberán tomar desvíos por la calle 33 sur, la carrera 51D, la avenida Primero de Mayo y posteriormente la calle 19 sur para retomar la transversal 53.

Por otra parte, cuando se realicen los trabajos sobre el puente norte, los vehículos que se movilicen en sentido oriente-occidente podrán circular por un carril habilitado en contraflujo sobre el puente sur.

Las afectaciones también alcanzarán a peatones y ciclistas. La Secretaría de Movilidad informó que habrá cierre de la ciclorruta ubicada sobre la avenida carrera 68 entre la calle 27 sur y la transversal 53, así como restricciones en el andén oriental del sector. Sin embargo, se garantizará la circulación mediante senderos provisionales habilitados para peatones y biciusuarios.

Una vez concluyan las actividades de obra cada noche, se restablecerá la movilidad habitual en ambos sentidos de la avenida Primero de Mayo.

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