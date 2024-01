Periodista denunció que es acosada sexualmente por WhatsApp y Fiscalía archivó el caso

Desde hace un año el hombre le escribe y le manda videos sexuales. Foto: Archivo Particular

A través de su cuenta de X, la periodista de City TV, Angie Téllez, denunció que desde hace casi un año es acosada por un hombre, quien le manda videos a WhatsApp tocándose y mostrándole sus partes íntimas.

La mujer le contó a este diario que el sujeto le escribió por primera vez en mayo de 2023, cuando le envió mensajes intimidantes y un video masturbándose.

“Después, para esas mismas fechas me escribió a través de WhatsApp y me enviaba mensajes a través de otros grupo que él creó, me decía cosas obscenas, que estaba rica, que estaba buena y demás”, mencionó Téllez.

En ese momento, la periodista instauró una denuncia ante la Fiscalía por el acoso sexual del que estaba siendo víctima, sin embargo, el ente archivó el caso. Y hoy, 18 de enero de 2024, el sujeto volvió a acosarla sexualmente.

“Me envió otros dos videos, uno de cuatro y otro de dos minutos, haciendo lo mismo, masturbándose, mostrándome sus partes íntimas. Diciéndome que le escriba, que por favor me comunique con él y haciendo lo mismo, enviándome obscenidades”, contó la mujer.

La víctima también escribió en su cuenta de X que se siente vulnerable ante la situación. “Es la tercera vez que este depravado sexual me manda videos masturbándose. Aprovecha que mi número de trabajos sale en la televisión y a través de él me envía puras porquerías. Hoy desperté y este hombre que acosa a periodistas me envió otro video”, mencionó Téllez.

Frente a los hechos, otra periodista de City TV, Estefanía Maldonado, afirma que el mismo sujeto también le ha estado enviando este tipo de videos. “Yo he tenido que bloquear hasta cinco números de los cuales el mismo hombre envía videos”, mencionó Maldonado.

Por su parte, las autoridades no se han pronunciado frente al caso. Sin embargo, la Fiscalía volvió a iniciar el proceso, pero según Angie Téllez, “hasta el momento, nadie había averiguado nada”.

