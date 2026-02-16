Ruta M86 de Transmilenio El Dorado-Santa Bárbara: se anuncian cambios y acá se los contamos

Aspecto de las calles, avenidas de Bogotá y del sistema Transmilenio durante la primera jornada del día sin carro y moto del año 2026 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A partir de este lunes 16 de febrero, Transmilenio amplió el horario de operación del servicio TransMiZonal M86 Portal Eldorado – Aeropuerto – Hacienda Santa Bárbara, una de las rutas más concurridas y que conecta puntos estratégicos de la ciudad.

La medida busca facilitar la movilidad de los usuarios que se desplazan entre el occidente, el centro y el norte de Bogotá, especialmente en horarios nocturnos.

Nuevo horario del M86

Con el ajuste, el servicio operará así:

Lunes a sábado: de 4:30 a. m. a 11:00 p. m.

Domingos: de 4:30 a. m. a 9:00 p. m.

Anteriormente, la ruta finalizaba su operación más temprano, por lo que esta extensión representa una alternativa adicional para quienes necesitan movilizarse en la noche.

Recorrido del servicio

El M86 inicia su trayecto en el Portal El Dorado, avanza por el carril exclusivo de Transmilenio hasta la estación Museo Nacional y posteriormente continúa por la carrera Séptima hasta la calle 118, conectando sectores empresariales, comerciales y residenciales de alta demanda.

Por su recorrido, es uno de los servicios más utilizados por viajeros que se dirigen al Aeropuerto El Dorado, trabajadores del centro y usuarios que se desplazan hacia el norte de la ciudad.

Beneficios de la tarjeta Tu Llave

Transmilenio recordó a los usuarios que contar con la tarjeta personalizada Tu Llave permite acceder a beneficios como:

Transbordos a 0 pesos.

Dos viajes a crédito al día.

Recuperación del saldo en caso de pérdida.

Desde Transmilenio reiteraron el llamado a los usuarios a consultar los canales oficiales, planear sus recorridos con tiempo y aprovechar la ampliación del servicio para facilitar sus desplazamientos.

