Hombres con cuchillos desataron pánico entre peatones en Chapinero

Momentos de pánico se vivieron en las últimas horas en el sector de Chapinero, en el norte de Bogotá, luego de que un grupo de hombres armados con cuchillos intimidara y persiguiera a transeúntes y vendedores informales, en plena vía pública.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, los agresores caminaban en grupo, chocaban sus armas contra el suelo y generaban temor entre quienes se encontraban en la zona, especialmente en un corredor comercial de alta afluencia nocturna.

La situación se tornó más grave cuando uno de los ciudadanos, que intentaba huir, tropezó y cayó en la calzada, quedando expuesto frente al grupo armado. En ese momento, una vendedora ambulante, armada con un palo de madera, intervino y enfrentó a los atacantes. Logró ahuyentarlos y evitar que el hombre fuera agredido.

Las imágenes generaron una ola de críticas en redes sociales, donde ciudadanos cuestionaron la falta de presencia policial y la demora en la reacción de las autoridades en sectores concurridos.

¿Qué originó el hecho?

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el incidente se originó por una riña entre particulares, presuntamente motivada por el reclamo de una gorra, en medio de un episodio de intolerancia.

Aunque en los videos se observa a uno de los involucrados, con manchas de sangre en su ropa, las autoridades aseguraron que no hay reportes oficiales de personas lesionadas ni fallecidas, y hasta el momento no se han confirmado capturas relacionadas con el caso.

La Policía reiteró que el hecho continúa en verificación y que se adelantan labores para identificar plenamente a los responsables.

Preocupación por la seguridad en la zona

Este episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la ciudad. Recientemente, el Concejo de Bogotá advirtió sobre un aumento del 14 % en los homicidios, así como en los casos de violencia con armas blancas y lesiones personales.

Habitantes y comerciantes del sector pidieron mayor patrullaje y acciones preventivas, especialmente en horarios nocturnos, cuando se incrementa la circulación de personas y la actividad comercial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a la línea 123 y contribuir a prevenir hechos de violencia en espacios públicos.

