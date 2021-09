Desechan seis toneladas de carne en Bogotá, por no ser apta para el consumo humano

A los establecimientos comerciales aledaños a la ronda del río Tunjuelo, en la localidad de Kennedy, llegaron más de 100 funcionarios de diferentes entidades distritales, para verificar el correcto cumplimiento de las normas sanitarias de los locales en donde se expenden productos cárnicos. Este trabajo interinstitucional permitió identificar cerca de seis toneladas de alimentos en condiciones no óptimas para el consumo, los cuales fueron desnaturalizados y, se realizó el cierre de 16 establecimientos.

Entre los hallazgos, las autoridades pudieron observar que en muchos locales no se cumplían con las condiciones higiénicas ni con la cadena de frío requerida para conservar los productos derivados de cerdo, res y pollo.

La cantidad de productos desechados junto con las pésimas condiciones en que se encontraban muchos de los lugares generan graves problemas de salud pública, sumado a que la mayoría de los establecimientos intervenidos se encuentran en la ronda del río Tunjuelo, en donde posiblemente muchos de los de cárnicos pueden terminar.

Los operativos se realizaron en el sector de Guadalupe, ubicado en la autopista Sur entre las carreras 62 A y 62 F. Allí fueron sellados 16 establecimiento por no contar con los elementos necesarios para garantizar el correcto estado de los productos. Además, algunos de los propietarios y administradores no demostraron la procedencia de los alimentos y no presentaron los documentos requeridos para garantizar su funcionamiento, como la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio, permiso de Bomberos, concepto sanitario y certificado de manipulación de alimentos, entre otros.

Por estos hechos, la administración local hace un llamado a los habitantes de la localidad y la ciudad para que adquieran sus productos cárnicos en establecimientos autorizados, que cumplan con las normas de higiene y cadena de frío, en donde se manipulen los productos con los respectivos elementos de seguridad como guantes y tapabocas, esto con el fin de evitar enfermedades por el consumo de alimentos en mal estado.

En el operativo participaron funcionarios de la alcaldía local de Kennedy, la Secretaría de Salud y Seguridad, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Policía Nacional, Bomberos Bogotá, Policía Militar y la Subred Sur Occidente.