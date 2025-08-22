Desfile de carros antiguos en Bogotá este sábado: estos son los cierres viales

La ruta de esta edición tendrá un trazado de 16.3 kilometros. Foto: Cortesía IDT

Durante este sábado 23 de agosto a partir de las 9:00 a. m., se realizará el desfile de autos clásicos y antiguos, en el marco de los 487 años de fundación de Bogotá.

El recorrido, de 16,8 kilómetros, iniciará desde el parqueadero del Movistar Arena, saliendo desde el parqueadero norte, luego tomando la Calle 57A y luego la Diagonal 61C, para girar a la Carrera 27 que guiará a los vehículos hacia la Calle 63 al occidente. Después harán una oreja en la carrera 35 y calle 63A para tomar la Avenida NQS hacia el sur y nuevamente terminar en el Movistar Arena.

Estas calles estarán cerradas temporalmente para darle paso al desfile, por lo que la Policía de Tránsito estará coordinando los desvíos y evitar así los menores impactos en la movilidad.

Autos de lujo

Para esta edición, participarán más de 350 vehículos de colección, algunos con más de 90 años de historia, además de delegaciones procedentes de 11 ciudades de Colombia.

Entre los vehículos más llamativos del desfile, destacan joyas que evocan el cine, la música y la televisión como:

Renault Floride 1963, un modelo popularizado en Europa por figuras como Sophia Loren, ícono del cine italiano, quien lo condujo en sus años de mayor esplendor.

Cadillac 1955, ícono del lujo americano de los años 50, asociado directamente con el rey del rock: Elvis Presley. Este modelo refleja el espíritu de una época de opulencia y rebeldía.

Chevrolet ChevyVan (década de 1980), un auto como el que apareció en la serie “Los Magníficos” (The A-Team). Esta camioneta se convirtió en símbolo de aventura, fuerza y camaradería. En el desfile, será una cápsula del tiempo sobre ruedas para los fanáticos de la televisión clásica.

Volkswagen Beetle “Cupido motorizado”, un escarabajo transformado en una experiencia romántica y única. Este Beetle, decorado como un verdadero Cupido sobre ruedas, ha sido protagonista de historias de amor y pedidas de mano.

