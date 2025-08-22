Tras intentar colarse en Transmilenio, mujer sufrió fractura de pie: esto se sabe

Estacion de trasmilenio Foto: DAVID CAMPUZANO 2012

Recientemente, en redes sociales se dio a conocer unas fuertes imágenes en las que una mujer aparece en el suelo tras, al parecer, intentar colarse en el sistema de transporte público Transmilenio.

Por aparentemente, su imprudencia, en el que también venía un biarticulado, resultó en una fractura de su pie.

¿Qué más se sabe?

Lo que se conoce es que el hecho ocurrió en la estación de la calle 34, durante este jueves.

Desde la Empresa de Transmilenio respondieron que la mujer fue trasladada al Hospital San Ignacio y según las primeras versiones intentó ingresar de forma irregular. “Todo ya hace parte de una investigación de las autoridades”, indicaron a este diario.

Colados en Transmilenio

Desde el Concejo, la cabildante Cristina Calderón Restrepo resaltó los avances alcanzados en materia de evitar la evasión del pasaje en el Sistema de Transmilenio, pero insistió en no parar la implementación de las medidas.

“La evasión no es solo una falta individual, es una amenaza colectiva. Afecta las finanzas del sistema, deteriora la convivencia y mina la confianza ciudadana. Pero también hay que decirlo con claridad: el problema no se ha dejado en el aire”, afirmó Calderón Restrepo.

¿Cómo ha cambiado el panorama?

Según Calderón, uno de los datos más destacados fue la reducción de la evasión en el componente troncal: pasó de 29,6% en el primer semestre de 2022 a 13,1% en el segundo semestre de 2024.

¿Cómo ha disminuido?

Para la concejal, estos buenos datos se atribuyen a estrategias implementadas como:

Infraestructura: puertas automáticas y barreras perimetrales en estaciones críticas, con reducciones de evasión de hasta 71% en algunos puntos.

Tecnología: el sistema SIDEST monitorea eventos irregulares en tiempo real, permitiendo respuestas más rápidas y focalizadas.

Cultura ciudadana: más de 190 agrupaciones participaron en campañas recientes, con 35 propuestas ganadoras que hoy promueven mensajes de corresponsabilidad ciudadana.

“La evasión sigue generando pérdidas superiores a $100,000 millones de pesos por semestre. El reto es enorme, pero hay diagnóstico, hay estrategia y hay resultados. La ciudad merece un sistema digno, seguro y eficiente”, concluyó Calderón.

