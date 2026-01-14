Desmanes en homenaje a Yeison Jiménez en Movistar Arena: qué se sabe y cómo avanza el evento

Se presentan desmanes a las afueras del Movistar Arena por personas que no pudieron ingresar al evento. Foto: Redes Sociales

Las afueras del Movistar Arena, en Bogotá, se convirtieron en un escenario de caos, confusión y desmanes por cuenta de las personas que no pudieron ingresar al homenaje al fallecido cantante de música popular, Yeison Jiménez.

Desde horas antes del homenaje, miles de seguidores se congregaron en los exteriores del Movistar Arena para asegurar su ingreso. Las autoridades y el equipo del artista —en varios comunicados difundidos en redes sociales— alertaron sobre intentos de estafa mediante la supuesta venta de entradas, aclarando que no existe venta de boletas ni intermediarios autorizados, y que cualquier pago realizado por un ticket sería bajo responsabilidad del comprador.

Disturbios afuera de Movistar Arena por fans de Yeison Jiménez que quieren entrar a la fuerza en el escenario pic.twitter.com/9qxaA2gVOO — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) January 14, 2026

Caos el Movistar Arena

Sin embargo, a pesar de las alarmas previas al evento, un grupo de varias personas generó desórdenes a las afueras del Movistar Arena para ingresar de malas formas al recinto y saltarse todos los filtros y medidas de seguridad que dispusieron las autoridades.

Pese al carácter gratuito del evento, a partir de las 6:00 p. m. se reportaron disturbios a las afueras del Movistar Arena, cuando un grupo de personas que no logró ingresar para la segunda jornada empezó a manifestar su frustración y a moverse de forma desordenada en las inmediaciones del recinto.

Algunas personas en el lugar reportan un alto consumo de bebidas embriagantes a las afueras, lo cual provocó riñas aisladas e inconvenientes de orden público que hicieron más grave la situación.

¿Y las autoridades?

El desorden se escaló, por lo cual las autoridades y la UNDMO, antiguo ESMAD, tuvo que intervenir con chorros de agua y otras medidas disuasorias para dispersar a la multitud y recuperar la normalidad en el lugar.

El caos se atribuye, en parte, a confusión y frustración por no poder acceder al homenaje, alimentada por la circulación de rumores sobre “boletas agotadas” para el segundo turno, a pesar de que el acceso siempre fue gratuito y sin necesidad de registro previo.

#BOGOTÁ | Caos a las afueras del Movistar Arena durante el homenaje a Yeison Jiménez. Al parecer, el agotamiento de boletas generó disturbios entre asistentes.



UNDMO interviene para restablecer el orden público.



Informan que el evento se canceló.



Situación en desarrollo… pic.twitter.com/Wohms0lNPa — Andrés Prieto R. (@AndrePrietoR) January 14, 2026

Las autoridades uniformadas y el personal de logística trabajan en conjunto para contener la situación y ordenar el ingreso de las personas, evitando que se repitan escenas de desorden más graves.

