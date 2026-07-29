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Detectan 33 construcciones irregulares en áreas protegidas de Monserrate

Las estructuras fueron suspendidas mientras avanza una investigación por posibles impactos ambientales.

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Redacción Bogotá
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30 de julio de 2026 - 01:31 a. m.
Las 33 construcciones fueron identificadas en zonas de preservación, restauración y uso público de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
Las 33 construcciones fueron identificadas en zonas de preservación, restauración y uso público de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
Foto: CAR Cundinamarca
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Treinta y tres construcciones ubicadas dentro de áreas protegidas del Sendero de Monserrate deberán suspender de inmediato cualquier actividad de ocupación o intervención física, luego de que autoridades ambientales identificaran posibles afectaciones sobre recursos naturales en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

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Las estructuras, todas de carácter provisional, fueron halladas por la Corporación Autónoma Regional (CAR) durante un operativo interinstitucional realizado jurisdicción del Parque Nacional, dentro de sectores clasificados como zonas de preservación, restauración y uso público de la reserva.

La medida preventiva busca evitar nuevas intervenciones mientras avanza una indagación para establecer el alcance de las afectaciones ambientales y determinar las acciones a seguir. de acuerdo con la entidad, algunas de las ocupaciones se encuentran en áreas destinadas a la recuperación y conservación de ecosistemas, razón por la que las actividades humanas están sujetas a restricciones especiales.

“Estas ocupaciones estaban generando afectación a diferentes recursos naturales, además están ubicadas en una zona de protección. Serán objeto de evaluación dentro de la indagación preliminar iniciada por esta entidad”, señaló Yuber Cárdenas, director regional Bogotá-La Calera.

Las construcciones fueron identificadas en el interior de un ecosistema estratégico para la ciudad cuyo plan de manejo establece zonas diferenciadas para la conservación, restauración y uso público. En las áreas de preservación y restauración, las intervenciones buscan evitar la degradación de los ecosistemas y favorecer la recuperación de la biodiversidad.

Por ahora, la suspensión permanecerá vigente mientras avanzan las actuaciones jurídicas y ambientales relacionadas con el caso.

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Por Redacción Bogotá

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