Detienen producción ilegal de carbón vegetal en zona rural de Ciudad Bolívar

Restos de muebles abandonados, guacales, carretes de aglomerado y otros desechos venían siendo apilados en forma indiscriminada para la producción y obtención de carbón vegetal, mediante el sistema de quema incompleta

En las últimas horas, la autoridad ambiental del departamento intervino una zona rural de Ciudad Bolívar donde se estaba produciendo carbón vegetal de forma ilegal, mediante la quema de madera contaminada y otros residuos altamente tóxicos.

El operativo se llevó a cabo en la vereda La Quiba, donde fueron descubiertas 16 pilas de quema activa y otra en proceso de armado. La materia prima: restos de muebles viejos, aglomerados con pinturas, puntillas y desechos plásticos. Todo ello estaba siendo incinerado al aire libre, sin ningún tipo de control ambiental.

La actividad fue calificada como un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente, debido a las emisiones contaminantes que se liberan durante la combustión de estos materiales. “No se trata solo de humo, sino de gases tóxicos e irritantes que deterioran la calidad del aire y afectan directamente a las comunidades cercanas”, explicó Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR.

Zona protegida usada para minería ilegal

Lo más alarmante es que esta actividad se realizaba en un área declarada como agroparque, donde según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, no está permitido ningún tipo de actividad minera o industrial contaminante. El suelo está destinado a conservación ambiental, restauración ecológica y educación.

Además de la quema de residuos, las autoridades encontraron residuos plásticos, latas, metales, tubos de PVC y cartón, abandonados y expuestos a la intemperie, sin manejo adecuado. La intervención también reveló la pérdida de capa orgánica del suelo, alterando el hábitat de especies subterráneas y rompiendo el equilibrio ecológico de este ecosistema de alta montaña.

“Estas quemas ilegales modifican el paisaje y dejan cicatrices en los ecosistemas. Se pierde cobertura vegetal, refugio de fauna y se interrumpen ciclos naturales fundamentales”, añadió Ballesteros.

Dos capturados en flagrancia

Durante el operativo, liderado por la CAR, el Ejército Nacional, la Policía Ambiental y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, fueron capturadas dos personas sorprendidas en plena actividad ilegal. Además, se impuso una medida preventiva de suspensión inmediata de toda quema de madera y producción de carbón vegetal en el área intervenida.

