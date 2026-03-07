Día de la Mujer en Bogotá: prográmese con la agenda cultural gratuita

Una mujer participa en una concentración como parte del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Bogotá (Colombia). EFE/ Camila Díaz Foto: EFE - Camila Díaz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Una fecha para recordar la larga historia de lucha por los derechos de las mujeres.

Por ello, en Bogotá, se desarrollarán distintas manifestaciones, pero también actividades gratuitas. Bibliotecas, teatros, centros culturales y espacios artísticos se suman a esta conmemoración con talleres, conciertos, cine, encuentros literarios, conversatorios y actividades comunitarias que invitan a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la cultura y la sociedad.

Lea más: Marchas del 8M en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades: horarios y puntos de encuentro

Para facilitar la consulta de esta agenda, la Secretaría Distrital de la Mujer y la Infraestructura de Datos Espaciales (Ideca) crearon un mapa interactivo, donde de acuerdo a su localidad, podrá obtener información de las actividades y horarios.

Los detalles de la agenda cultural

BibloRed

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) presenta una programación especial durante marzo con espacios de lectura, conversación, creación artística y divulgación científica que resaltan el papel de las mujeres en la literatura, el cine, el arte y la ciencia.

Cineforo: Miradas femeninas: 4, 11, 18 y 25 de marzo – 3:00 p. m.Biblioteca Pública Virgilio BarcoEspacio de encuentro para analizar películas que abordan las experiencias y narrativas de las mujeres desde distintas perspectivas.

Una nueva épica femenina: 4, 11, 18 y 25 de marzo – 2:00 p. m. Biblioteca Pública Lago TimizaConversatorio que explora cómo el cine contemporáneo resignifica lo femenino a través de relatos de resistencia, autonomía y transformación.

Mujeres en la fotografía contemporánea: 5, 12, 19 y 26 de marzo – 2:30 p. m.Biblioteca Pública de la Participación CiudadanaActividad que analiza el trabajo de fotógrafas contemporáneas y sus aportes a las narrativas visuales actuales.

Círculo de mujeres: 5, 12, 19 y 26 de marzo – 4:00 p. m.Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El TunalEspacio de encuentro y diálogo donde las participantes comparten experiencias a través de la palabra, la poesía y la expresión corporal.

Laboratorio de hipótesis: La ciencia es femenina: 6, 13, 20 y 27 de marzo – 4:00 p. m.Biblioteca Pública Julio Mario Santo DomingoActividad que visibiliza el aporte de las mujeres a la ciencia y promueve el pensamiento científico.

Tardes de cháchara y café: 6, 13, 20 y 27 de marzo - 3:00 p. m.BibloRed - Biblioteca Pública FontibónEn estas sesiones exploramos el legado de escritoras que, a través de su pluma, agitaron la sociedad colombiana. Conoce a las mujeres que convirtieron la palabra en un acto de resistencia.

Fuera de la penumbra: Voces femeninas: 6, 13, 20 y 27 de marzo - 9:30 a. m.BIbloRed - Biblioteca Pública FontibónEn estas sesiones hablaremos sobre los oficios y saberes que han sido invisibilizados históricamente y que hoy se reconocen a partir de la persistencia de las prácticas ancestrales femeninas.

Actividad de estampado: Conmemoración Día Internacional de la Mujer 8M: 7 de de marzo – 2:00 p. m.Biblioteca Pública FUGA¡Hagamos memoria juntas! Te invitamos a una jornada de estampado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema “Derechos, Justicia y Acción”, uniremos nuestras manos y creatividad para plasmar un mensaje de cambio. Ven y deja tu huella en este encuentro de resistencia y comunidad.

Nueve lunas: lecturas desde el vientre hasta la teta: 10, 17, 24 y 31 de marzo - 10:00 a. m.Biblioteca Pública Virgilio BarcoTe invitamos a ser parte de un programa único donde la experiencia de la gestación y la lactancia se fusionan con el arte y la lectura, creando un espacio cálido y creativo para ti y tu bebé. Aquí cada historia, cada palabra, se convierte en un abrazo que arrulla y acompaña el proceso de crianza.

Cinestesia: La Sirenita Oculta: 10, 17, 24 y 31 de marzo - 4:00 p. m. Biblioteca Pública Julio Mario Santo DomingoEn marzo, el cine foro Cinestesia se sumerge en una reflexión profunda que une dos conmemoraciones: el Día Internacional de la Mujer y el Día Mundial del Agua. Siguiendo el nado de La Sirenita, navegaremos más allá del mito tradicional de la figura femenina silenciosa y sumisa, para rescatar las historias de mujeres que han encontrado en el entorno acuático un escenario de libertad, fuerza y desafío.

Círculo de Lectura Nómada: Autoras latinoamericanas 2: 20 y 27 de marzo - 5:00 p. m.Biblioteca Pública del DeporteEn el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, este club de lectura propone acercarnos a relatos de escritoras latinoamericanas contemporáneas. A través de sus textos, reconoceremos su aporte a los géneros narrativos y su papel en la renovación de las miradas, voces y problemáticas de nuestra época.

Descubriendo mujeres tras las sombras: 24 y 31 de marzo - 2:00 p. m.Biblioteca Pública La Victoria¿Recuerdas mujeres que hayan trabajado arduamente sin recibir reconocimiento? ¿Crees que antes era más difícil que las mujeres estudiaran o ejercieran ciertas profesiones? ¿Por qué piensas que algunas historias no se contaban? A partir de estas preguntas, abordaremos literatura que visibiliza el papel de las mujeres en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación, reconociendo sus aportes y las barreras históricas que han enfrentado. ¡No te pierdas esta actividad que busca conectarse con los saberes femeninos que han pasado de generación en generación y persisten gracias a las luchas del pasado!

Programación adicional en bibliotecas de la ciudad

Durante el mes también se realizarán encuentros de lectura, mediaciones culturales y actividades pedagógicas en bibliotecas de Fontibón, Las Ferias, Bosa, La Victoria, Soledad Lamprea, Manuel Zapata Olivella, la Biblioteca del Deporte y la Biblioteca Néstor Forero Alcalá, con actividades dirigidas a distintos públicos.

Centro Felicidad Chapinero

El Centro Felicidad Chapinero, en articulación con la Alcaldía Local, desarrollará una jornada especial con actividades de bienestar, formación y emprendimiento dirigidas a las mujeres.

14 de marzo

Programación

9:00 a. m. - Atención psicosocial y jurídica para mujeres. Aula Múltiple 1

9:00 a. m. - Clase de yoga para mujeres. Salón del gimnasio piso 6

10:00 a. m. - Feria de emprendimientos liderados por mujeres - Lobby y galerías piso 11

10:00 a. m. - Franja Artes Plásticas – Ilustración - Aula Múltiple 2

11:00 a. m. - Experiencia artística: Intervención itinerante de danza y recreación - Salón del gimnasio piso 6

11:00 a. m. - Charla de empleabilidad para mujeres - Aula de Artes Plásticas

11:00 a. m. - Obra de teatro Pinocho - Teatro Urbano

2:00 p. m. - Focus Time Dance

2:00 p. m. - Atención psicosocial y jurídica para mujeres. Aula Múltiple 1

4:00 p. m. - Franja Artes Plásticas – Pintura - Aula Múltiple 2

4:30 p. m. - Cineforo - Aula Audiovisuales

5:00 p. m. - Obra de teatro Al otro lado: una temporada en loop.

Esta jornada busca fortalecer redes de apoyo, promover el autocuidado y visibilizar iniciativas lideradas por mujeres en la localidad.

FUGA

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) presenta actividades en el marco del ciclo expositivo “Artífices y pensadoras”, que explora la relación entre arte, cuerpo y pensamiento femenino.

Taller Biomaterial Kombucha7 de marzo – 3:00 p. m.Taller dirigido por la artista Valeria Montoya Giraldo que explora procesos de creación con biomateriales en relación con el cuerpo y el arte.

Concierto - Día Internacional de la Mujer7 de marzo – 3:00 p. m.Orquesta Filarmónica de Mujeres y Orquesta Filarmónica de Mujeres.

Un cuerpo de acuarela12 de marzo – 10:00 a. m.Actividad artística que propone experimentar con la acuarela como herramienta para explorar el cuerpo y la expresión plástica. Tallerista: Valeria Montoya Giraldo, en el marco del primer ciclo expositivo de la invitación cultural 3-16 “Artífices y pensadoras”.

Taller: Un cuerpo que se escribe – escritura y acuarela13 de marzo – 2:30 p. m.Taller experiencial que propone un diálogo entre la palabra escrita y la expresión plástica, partiendo de la propia corporalidad.

Mártires es mujer, conmemoración 8M14 de marzo – 9:00 a. m.La jornada busca visibilizar las acciones artísticas y culturales lideradas por mujeres, generando un espacio de expresión, memoria y reconocimiento a sus luchas y aportes en el territorio a través de presentaciones, muestras creativas y encuentros de diálogo.

Visita comentada: exposición “Cuerpo de mi cuerpo”14 de marzo – 3:00 p. m.Recorrido guiado por la exposición a cargo de la artista Valeria Montoya Giraldo en el marco del primer ciclo expositivo de la invitación cultural.

Inauguración FUGA 3-1626 de marzo – 6:00 p. m.Evento que se suma a la programación del mes dedicada a visibilizar procesos creativos liderados por mujeres. Artífices y Pensadoras CICLO II - Preámbulo de un desarchivo - María Prieto. Urdimbres y tramas - Colectivo La Terraza.

Idartes – Libro al Viento

El programa Libro al Viento realizará una serie de activaciones literarias en distintos puntos de la ciudad para promover la lectura de obras escritas por mujeres.

Festival de la Igualdad – Parque de los Novios7 de marzoEntrega de ejemplares escritos por mujeres y activaciones literarias en el marco del 8M.

Activaciones de lectura

9 de marzo – Oficina principal SCRD

11 de marzo – Plaza de mercado Samper Mendoza

12 de marzo – Plaza de mercado La Concordia

13 de marzo – Plaza de mercado La Perseverancia

18 de marzo – Universidad Javeriana

En cada jornada se entregarán publicaciones del programa y se desarrollarán actividades de mediación de lectura.

Cinemateca de Bogotá

La Cinemateca de Bogotá presenta durante todo el mes de marzo la muestra Cine en voz de mujer, un ciclo de largometrajes y cortometrajes de ficción y documental que destacan historias protagonizadas por mujeres y narrativas sobre derechos humanos, territorio, migración y transformaciones sociales.

Las proyecciones se realizarán en:

Cinemateca de Bogotá

Cinemateca Fontanar del Río (Suba)

Cinemateca El Tunal (Tunjuelito)

Salas asociadas

Teatro Jorge Eliécer Gaitán

El teatro se suma a la conmemoración con conciertos que reivindican el papel de las mujeres en la música y la escena cultural.

Concierto: ¡Música, Maestra!7 de marzo – 8:00 p. m.Presentación de la Camerata Barroca de Bogotá con un repertorio de compositoras del barroco como Marianne von Martines y Laura Maddalena Lombardini.

Gaitán al Aire Vol. 51 – WomandBass15 de marzo – 2:00 p. m.Colectivo musical liderado por mujeres que fusiona sonidos electrónicos y ritmos urbanos.

Le puede interesar: Top 10 de los partidos que más empapelan Bogotá en estas elecciones

Filarmónica de Bogotá

La Orquesta Filarmónica de Mujeres ofrecerá conciertos especiales en el marco del Día Internacional de la Mujer, destacando el talento de mujeres intérpretes en el ámbito sinfónico.

Concierto Día Internacional de la Mujer

6 de marzo – 7:00 p. m.7 de marzo – 4:00 p. m

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.