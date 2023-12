Día de las Velitas en Bogotá: Horarios de pico y placa y TransMilenio en la ciudad

Para este domingo 10 de diciembre regirá el pico y placa regional en Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad

Este jueves 7 de diciembre se celebra el tradicional Día de las Velitas en Colombia, que marca el paso para el inicio del penúltimo festivo del año, en el que varios ciudadanos aprovechan para viajar y disfrutar de su temporada de vacaciones.

Para este puente festivo, que se inicia el 8 de diciembre, se prevé la salida de 910.000 vehículos de Bogotá, incluidos autos y motos. En cuanto al ingreso, se estima que lo hagan 845.000 vehículos.

Por tanto, la Secretaría de Movilidad de Bogotá ha decretado que la medida de pico y placa regional, que ha generado buenos resultados para los ciudadanos que ingresan a la ciudad durante los festivos, continuará funcionando este domingo 10 de diciembre.

🟡🔴El domingo 10 de diciembre hay #PicoYPlacaRegional para el ingreso a Bogotá, por el puente de 'La Inmaculada Concepción'.



Recuerda que la medida no solo aplica para los viajeros, sino para todos los vehículos que transitan por los tramos de entrada a la ciudad⬇️ pic.twitter.com/j9Kq0JfaWP — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 1, 2023

Pico y placa día de las velitas: horarios

De acuerdo con la Administración Distrital, “el ingreso a la ciudad distribuido por franjas horarias y placas ha permitido mejorar la velocidad promedio en 25%, logrando mayor eficiencia para las personas que se movilizan por estos corredores viales”.

Así, la medida seguirá de 12:00 m. a 4:00 p.m. para que ingresen los vehículos de placa terminada en número par y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. lo realicen los vehículos de placa impar, durante el próximo domingo 10 de diciembre.

Es de recordar que la excepción de pico y placa solidario no aplica para estas fechas, y los vehículos híbridos y eléctricos, previamente inscritos, están exentos.

Pico y placa regional: corredores

Para este domingo 10 de diciembre, la Secretaría de Movilidad garantizará el ingreso por los nueve corredores viales, a través de más de 700 personas, entre Agentes Civiles de Tránsito, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá y Grupo Guía, estos últimos realizarán labores de control y prevención de la siniestralidad.

Los corredores en lo que implementarán la medida del pico y placa regional son los siguientes:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, en sentido norte – sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur – norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (avenida carrera 86), en sentido occidente – oriente.

Calle 80: desde el puente de guadua hasta el portal 80 del sistema TransMilenio, en sentido occidente – oriente.

Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte – sur.

Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur – norte.

Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte – sur.

Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, en sentido oriente – occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, en sentido oriente – occidente.

Las sanciones por el incumplimiento de la medida de pico y placa regional están estipuladas en el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14: “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado”. La multa para este 2023 equivale a $522.900.

Horarios TransMilenio en día de las velitas

Este jueves 7 de diciembre el Sistema troncal funcionará, como de costumbre, de 04:00 a.m. a 11:00 p.m. De igual manera, el viernes 8 de diciembre, operará con los horarios habituales de los días festivos, es decir, de 04:00 a.m. a 10:00 p.m. Por el momento no hay novedades en la operación.

