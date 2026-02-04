Pico y placa en Bogotá el 5 de febrero Día sin carro 2026: ¿A quiénes aplica?

El Día sin Carro y sin Moto regirá entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves 5 de febrero, Bogotá vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto, una fecha en la que la ciudad cambia su forma de moverse y en la que no aplica el pico y placa tradicional, sino una restricción general para carros y motos particulares, con excepciones específicas.

Durante la jornada, la mayoría de ciudadanos se desplazará a pie, en bicicleta o en transporte público, por lo que las autoridades insisten en que la prioridad sea la seguridad vial.

Horario de la restricción

El Día sin Carro y sin Moto regirá entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Vehículos que NO pueden circular

Durante la jornada no está permitido circular con:

Carros y motos particulares

Vehículos con permiso de pico y placa solidario

Vehículos de medios de comunicación con placa amarilla

Automóviles y motocicletas de academias de conducción

Vehículos híbridos o a gas

Taxis y transporte especial con placa terminada en 7 y 8

Transporte de carga, según el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025

En el caso del pico y placa solidario, el día se repone al final del periodo adquirido.

Lea más: Congresista y concejal demandan al Distrito por alza del pasaje del SITP

Vehículos que SÍ pueden circular

Están autorizados a movilizarse:

Transporte público

Motocicletas de mensajería y domicilios

Transporte para personas con discapacidad

Vehículos de emergencia

Transporte escolar

Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros

Servicios públicos domiciliarios

Vehículos de control de tráfico

Caravana presidencial

Vehículos de la Policía, Fuerzas Militares, organismos de seguridad y CTI

Vehículos diplomáticos y consulares

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada

Vehículos asignados por la UNP

Vehículos eléctricos o de cero emisiones (incluidas motocicletas)

Carrozas fúnebres

Vehículos de control y mantenimiento del SITP

Transporte de valores

Recomendaciones clave para moverse con seguridad

Aunque la ciudad se mueva distinto durante el Día sin Carro y sin Moto, el riesgo en las vías no desaparece. Por eso, la Secretaría Distrital de Movilidad recordó la importancia de tomar precauciones básicas:

Respetar las normas de tránsito, pensadas para cuidar la vida de todos.

Planear los recorridos con anticipación y evitar improvisaciones.

Usar casco y luces si se moviliza en bicicleta (blanca adelante y roja atrás).

Mantenerse visible y atento en la vía.

Evitar el uso del celular u otros dispositivos que distraigan la atención.

Las autoridades reiteraron que una sola distracción puede tener consecuencias irreversibles y que, durante esta jornada, la vida debe estar siempre en primer lugar.

Lea más: Pilas con ser estafado: alertan por mensajes falsos para ser jurado de votación

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.