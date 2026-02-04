Pico y placa en Bogotá el 5 de febrero Día sin carro 2026: ¿A quiénes aplica?

Escucha este artículo
Este jueves 5 de febrero, Bogotá vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto, una fecha en la que la ciudad cambia su forma de moverse y en la que no aplica el pico y placa tradicional, sino una restricción general para carros y motos particulares, con excepciones específicas.
Durante la jornada, la mayoría de ciudadanos se desplazará a pie, en bicicleta o en transporte público, por lo que las autoridades insisten en que la prioridad sea la seguridad vial.
Horario de la restricción
El Día sin Carro y sin Moto regirá entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.
Vehículos que NO pueden circular
Durante la jornada no está permitido circular con:
- Carros y motos particulares
- Vehículos con permiso de pico y placa solidario
- Vehículos de medios de comunicación con placa amarilla
- Automóviles y motocicletas de academias de conducción
- Vehículos híbridos o a gas
- Taxis y transporte especial con placa terminada en 7 y 8
- Transporte de carga, según el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025
En el caso del pico y placa solidario, el día se repone al final del periodo adquirido.
Vehículos que SÍ pueden circular
Están autorizados a movilizarse:
- Transporte público
- Motocicletas de mensajería y domicilios
- Transporte para personas con discapacidad
- Vehículos de emergencia
- Transporte escolar
- Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros
- Servicios públicos domiciliarios
- Vehículos de control de tráfico
- Caravana presidencial
- Vehículos de la Policía, Fuerzas Militares, organismos de seguridad y CTI
- Vehículos diplomáticos y consulares
- Motocicletas de vigilancia y seguridad privada
- Vehículos asignados por la UNP
- Vehículos eléctricos o de cero emisiones (incluidas motocicletas)
- Carrozas fúnebres
- Vehículos de control y mantenimiento del SITP
- Transporte de valores
Recomendaciones clave para moverse con seguridad
Aunque la ciudad se mueva distinto durante el Día sin Carro y sin Moto, el riesgo en las vías no desaparece. Por eso, la Secretaría Distrital de Movilidad recordó la importancia de tomar precauciones básicas:
- Respetar las normas de tránsito, pensadas para cuidar la vida de todos.
- Planear los recorridos con anticipación y evitar improvisaciones.
- Usar casco y luces si se moviliza en bicicleta (blanca adelante y roja atrás).
- Mantenerse visible y atento en la vía.
- Evitar el uso del celular u otros dispositivos que distraigan la atención.
Las autoridades reiteraron que una sola distracción puede tener consecuencias irreversibles y que, durante esta jornada, la vida debe estar siempre en primer lugar.
