Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Pico y placa en Bogotá el 5 de febrero Día sin carro 2026: ¿A quiénes aplica?

Mientras carros y motos particulares salen de las vías, el transporte público, eléctricos y servicios esenciales seguirán circulando este jueves en Bogotá.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
04 de febrero de 2026 - 03:01 p. m.
El Día sin Carro y sin Moto regirá entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.
El Día sin Carro y sin Moto regirá entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este jueves 5 de febrero, Bogotá vivirá una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto, una fecha en la que la ciudad cambia su forma de moverse y en la que no aplica el pico y placa tradicional, sino una restricción general para carros y motos particulares, con excepciones específicas.

Durante la jornada, la mayoría de ciudadanos se desplazará a pie, en bicicleta o en transporte público, por lo que las autoridades insisten en que la prioridad sea la seguridad vial.

Horario de la restricción

El Día sin Carro y sin Moto regirá entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Vehículos que NO pueden circular

Durante la jornada no está permitido circular con:

  • Carros y motos particulares
  • Vehículos con permiso de pico y placa solidario
  • Vehículos de medios de comunicación con placa amarilla
  • Automóviles y motocicletas de academias de conducción
  • Vehículos híbridos o a gas
  • Taxis y transporte especial con placa terminada en 7 y 8
  • Transporte de carga, según el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025

En el caso del pico y placa solidario, el día se repone al final del periodo adquirido.

Lea más: Congresista y concejal demandan al Distrito por alza del pasaje del SITP

Vehículos que SÍ pueden circular

Están autorizados a movilizarse:

  • Transporte público
  • Motocicletas de mensajería y domicilios
  • Transporte para personas con discapacidad
  • Vehículos de emergencia
  • Transporte escolar
  • Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros
  • Servicios públicos domiciliarios
  • Vehículos de control de tráfico
  • Caravana presidencial
  • Vehículos de la Policía, Fuerzas Militares, organismos de seguridad y CTI
  • Vehículos diplomáticos y consulares
  • Motocicletas de vigilancia y seguridad privada
  • Vehículos asignados por la UNP
  • Vehículos eléctricos o de cero emisiones (incluidas motocicletas)
  • Carrozas fúnebres
  • Vehículos de control y mantenimiento del SITP
  • Transporte de valores

Recomendaciones clave para moverse con seguridad

Aunque la ciudad se mueva distinto durante el Día sin Carro y sin Moto, el riesgo en las vías no desaparece. Por eso, la Secretaría Distrital de Movilidad recordó la importancia de tomar precauciones básicas:

  • Respetar las normas de tránsito, pensadas para cuidar la vida de todos.
  • Planear los recorridos con anticipación y evitar improvisaciones.
  • Usar casco y luces si se moviliza en bicicleta (blanca adelante y roja atrás).
  • Mantenerse visible y atento en la vía.
  • Evitar el uso del celular u otros dispositivos que distraigan la atención.

Las autoridades reiteraron que una sola distracción puede tener consecuencias irreversibles y que, durante esta jornada, la vida debe estar siempre en primer lugar.

Lea más: Pilas con ser estafado: alertan por mensajes falsos para ser jurado de votación

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogota

Distrito

Pico y placa

Día sin carro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.