Pilas con ser estafado: alertan por mensajes falsos para ser jurado de votación

Colombia se prepara para la época electoral, donde elegirá a un nuevo Congreso el próximo 8 de marzo y votará por un nuevo presidente el 31 de mayo. Por ello, la Registraduría Nacional ya se alista con el anuncio de quiénes serán jurados de votación, por medio de correos o mensajes de texto.

Pero precisamente este mecanismo estaría siendo usado por delincuentes para robar a sus víctimas, pues estarían suplantando las comunicaciones oficiales de la entidad por medio de envío de mensajes de forma masiva, informando falsamente a las personas que han sido designadas como jurados de votación.

Especialistas en ciberseguridad y análisis de software de la Universidad Manuela Beltrán revisaron el contenido y la estructura de estos mensajes, identificando que el único objetivo es lograr que la víctima haga clic en un enlace o descargue un archivo que permite a los delincuentes acceder a información personal y tomar control del teléfono móvil.

El texto fraudulento señala: “Usted ha sido designado (a) como jurado de votaciones para las ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA que se llevarán a cabo el 08 de marzo de 2026. Por favor consulte la fecha y lugar de capacitación”, acompañado de un link externo.

De acuerdo con el análisis técnico, este tipo de mensajes corresponde a una modalidad conocida como phishing, un método de engaño que utiliza canales electrónicos para suplantar a entidades oficiales y generar confianza en la víctima.

David Acosta, experto en ciberseguridad de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que al interactuar con estos enlaces “se puede ejecutar un código malicioso en el celular, lo que permite a los atacantes acceder a información sensible, tomar control de aplicaciones como WhatsApp y suplantar la identidad de la víctima para solicitar dinero a sus contactos”.

Ante esta situación, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió una alerta oficial en la que reiteró que la consulta de jurados de votación solo debe hacerse a través de su página web oficial y no mediante enlaces enviados por mensajes, correos o redes sociales.

¿Qué hacer si recibió o abrió el mensaje?

Los expertos recomiendan no hacer clic en enlaces desconocidos y eliminar de inmediato este tipo de mensajes. En caso de haber interactuado con el contenido, se aconseja:

● Cambiar todas las contraseñas de correos, redes sociales y aplicaciones bancarias

● Activar la autenticación de doble factor

● Denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación

¿Cómo consultar si soy jurado de votación?

Para conocer si debe asistir este 8 de marzo a las urnas como jurado de votación, esto además de asistir a las capacitaciones, puede consultar la base de datos oficial de la Registraduría. En la plataforma podrá ingresar su número de cédula y conocer el lugar, puesto y mesa de votación a los que fue asignado.

Para hacer esta búsqueda, ingresa a la página de la Registraduría (www.registraduria.gov.co/) y busque el menú “ELECTORAL”. Una vez en este punto podrá ingresar a la opción “Consulta jurado de votación” y entrará a una plataforma que le pedirá ingresar el número de su documento de identidad y hacer la verificación de seguridad para saber si debe o no ser jurado el domingo 8 de marzo.

