Dictamen forense confirma que cuerpo hallado en Cajicá es el de Valeria Afanador

Tras el hallazgo del cuerpo realizado la tarde del viernes 29 de agosto en aguas del río Frío, en zona rural del municipio de Cajicá, pocas dudas quedaban de que se trataba de Valeria Afanador, reportada como desaparecida la mañana del 12 de agosto.

A falta de la confirmación oficial, pasado el mediodía de este sábado, la Fiscalía General de la Nación señaló que el dictamen forense establece que el cuerpo hallado en el río, en el sector de Fagua, corresponde al de Valeria Afanador. La menor fue vista por última vez momentos antes de pasar la reja de seguridad del Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio donde estudiaba y cuya responsabilidad está bajo investigación.

A la consternación por el hallazgo del cuerpo se suma ahora la expectativa por el rumbo que tomará la investigación, centrada en el dictamen del Instituto de Medicina Legal. Aunque la Fiscalía ya lo recibió, aún no se conocen las causas del deceso.

El hallazgo

El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo, hallado en el sector de Fagua, a orillas del río Frío y a menos de 300 metros del colegio, del que desapareció la menor. Aunque por jurisdicción debía ser trasladado a la sede de Medicina Legal en Sopó, por la complejidad del caso y su impacto nacional, fue llevado a Bogotá pasadas las 7:00 p.m.

Vale recordar que desde el momento en que los organismos de socorro conocieron el caso, a la 1:00 p.m. del 12 de agosto (tres horas después de la desaparición), se desplegó una amplia operación de búsqueda. Esta comenzó con 100 socorristas y llegó a contar con casi 400 personas, entre bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, policías y soldados, además del uso de drones con sensores térmicos.

A pesar de las extensas jornadas y una acción que se desplegó casi 20 kilómetros a la redonda, no encontraron rastros de la niña. Por eso, la semana pasada el comandante de Bomberos de Cajicá anunció que se descartaba en un 95% la hipótesis del accidente o la caída al río, y empezó a tomar fuerza la teoría de un rapto, como lo anunció el propio gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.

Defensoría del Pueblo advirtió fallas en proceso de búsqueda

A raíz de los operativos infructuosos en la búsqueda de la menor, la Defensoría del Pueblo advirtió varias fallas en el proceso de atención primaria de la emergencia, como las demoras en realizar los primeros reportes y en emitir la circular de búsqueda internacional.

Horas antes del hallazgo del cuerpo, la Defensoría señaló que la demora de la institución en dar aviso a las autoridades impidió el desarrollo de acciones que podrían haber cambiado el curso de los hechos. Aunque Valeria desapareció a las 10:00 a.m. del 12 de agosto, el colegio notificó la situación hasta la 1:00 p.m., tres horas después.

“Se habrían podido ejecutar acciones coordinadas con las autoridades municipales para establecer controles en las entradas y salidas del municipio, así como en diferentes medios de transporte local. (...) Violaron los principios del interés superior de la niñez y de protección integral (...) Se generó un incumplimiento grave del deber estatal de protección integral y restablecimiento de los derechos de la menor de edad”, señala la entidad.

Otro vacío en los protocolos es que la circular amarilla de Interpol, para activar la búsqueda internacional, se emitió siete días después de la desaparición y no de inmediato, a pesar de las particularidades del caso y el diagnóstico médico de Valeria.

Por otro lado, en vísperas el hallazgo, la familia de Valeria había cuestionado el papel de los entes investigativos en la búsqueda de su hija. “Nos llena de rabia e incredulidad que, ante la posible de una desaparición forzada, la Fiscalía no haya desplegado todas sus fuerzas desde el primer día. Las evidencias apuntan a omisiones y negligencias imperdonables de aquellos a quienes pagamos para proteger a los ciudadanos”, con lo que hicieron un llamado a redoblar esfuerzos para encontrar a la menor.

Con la confirmación de la identidad de Valeria Afanador, las autoridades avanzan en la investigación para establecer las causas de su muerte y determinar si hubo participación de terceros. Se espera que el dictamen forense del Instituto de Medicina Legal entregue información clave en las próximas horas, mientras organismos de control continúan evaluando posibles fallas en el protocolo de búsqueda y actuación institucional.

