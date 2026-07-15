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Disminuyen reservas en Bogotá de sangre O+: ¿dónde puede donar?

La temporada de festivos y la coyuntura de las transmisiones de fútbol han generado una disminución considerable en la afluencia de donantes en la capital.

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Redacción Bogotá
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15 de julio de 2026 - 02:49 p. m.
La temporada de festivos y la coyuntura de las transmisiones de fútbol han generado una disminución considerable en la afluencia de donantes en la capital. EFE/ José Méndez
La temporada de festivos y la coyuntura de las transmisiones de fútbol han generado una disminución considerable en la afluencia de donantes en la capital. EFE/ José Méndez
Foto: EFE - José Méndez
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La reserva de sangre O+ en Bogotá es crítica. Así lo informó el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), vinculado a la Secretaría de Salud, quien detalló que la ciudad debería tener cerca de 1.500 unidades de glóbulos rojos, pero solo cuenta con cerca de 400.

El panorama, justifican, es a causa de la falta de donantes por la temporada de festivos y la coyuntura deportiva con el Mundial de fútbol.

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Es por eso que hicieron un llamado urgente de solidaridad a la ciudadanía para que nuevamente se acerque a los puntos autorizados y done sangre con el fin de restablecer el abastecimiento para los pacientes que requieren transfusiones de emergencia, procedimientos quirúrgicos complejos y tratamientos oncológicos en la red hospitalaria de Bogotá.

“El tipo de sangre O+ es el de mayor demanda en el país, ya que es el grupo sanguíneo más común entre la población colombiana, lo que hace que sus reservas se agoten con extrema rapidez”, indicó el IDCBIS.

¿Dónde donar?

El IDCBIS ha dispuesto una jornada especial en su sede principal

Fecha: Miércoles, 15 de julio de 2026.

Horario: De 9:30 a.m. a 4:30 p.m.

Lugar: Instalaciones del IDCBIS — Carrera 32 No. 12 - 81 (Bogotá, sector Paloquemao).

¿Qué debe tener en cuenta al momento de donar?

  • Presentar documento de identidad (cédula de ciudadanía, de extranjería o pasaporte).
  • Tener entre 18 y 65 años de edad.
  • Pesar más de 50 kilos.
  • Sentirse bien de salud en general.
  • Haber consumido algún alimento en las últimas 4 horas (no estar en ayunas).
  • No haber tomado antibióticos en los últimos 15 días.
  • No haberse realizado tatuajes, piercings o maquillaje definitivo en los últimos 12 meses.

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