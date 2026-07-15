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Senderos de los Cerros Orientales estarán cerrados del 18 al 20 de julio: esta es la razón

La medida, anunciada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, regirá durante el próximo fin de semana festivo.

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Redacción Bogotá
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15 de julio de 2026 - 01:07 a. m.
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Si planeaba realizar actividades de senderismo en los Cerros Orientales de Bogotá este puente festivo, deberá ajustar sus planes. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que, desde el próximo sábado 18 hasta el lunes festivo 20 de julio, los senderos permanecerán cerrados al público.

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El cierre responde a una medida de seguridad y logística, debido a la disposición de las unidades policiales encargadas de participar en el alistamiento y el desarrollo de los actos conmemorativos del Día de la Independencia.

De acuerdo con la entidad, la operación de los caminos retornará a la normalidad el martes 21 de julio.

Recomendaciones para los usuarios

Para evitar inconvenientes al momento de retomar las visitas, la empresa recordó las directrices para el uso del aplicativo oficial de los Caminos de los Cerros Orientales:

  • Agendamiento: El sistema habilita los cupos con tres días de antelación a la fecha elegida.
  • Disponibilidad: El acceso se cierra automáticamente una vez se agotan los cupos programados para cada jornada.
  • Responsabilidad: Se recomienda a los ciudadanos realizar sus consultas con tiempo y cancelar la reserva con antelación en caso de no poder asistir.
  • Seguridad: Está prohibido transitar por los senderos en horarios o jornadas que no cuenten con operación habilitada.

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Por Redacción Bogotá

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