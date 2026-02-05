Distrito abrió convocatoria para fortalecer ideas científicas y tecnológicas en Bogotá

Tendrá una inversión de más de $535 mil millones. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Secretaría de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – ATENEA –, en articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá y con nuevos convenios firmados con Compensar y Cafam, lanzaron la convocatoria ‘2600 Generación llega alto’, con una inversión superior a los COP 20 mil millones de pesos.

Lea más: Así fue el terrible accidente en la calle 63 que dejó una mujer fallecida y tres heridos

Gracias a este fortalecimiento financiero, escogerán a 320 beneficiarios que cuenten con emprendimientos de base científica y tecnológica y proyectos de investigación con presencia en Bogotá–Región, para acelerar sus ideas en soluciones reales, empresas escalables y oportunidades de impacto global.

Por ello, los servicios incluyen acceso a laboratorios, transferencia tecnológica, gestión de propiedad intelectual, digitalización avanzada, internacionalización y fortalecimiento empresarial.

“Con la convocatoria 2600 Campus articulamos a universidades, centros de investigación, startups, empresas y comunidades. Esta apuesta fortalece capacidades científico-tecnológicas, impulsa innovación con propósito y consolida a Bogotá como un ecosistema que trabaja unido para generar conocimiento, desarrollo y oportunidades”, señaló Adriana Gutiérrez, gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Atenea.

Los interesados pueden consultar requisitos e inscribirse a través de los canales oficiales de la Agencia Atenea en: https://www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias/2600-campus-de-ciencia-tecnologia-einnovacion-de-bogota-region

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.