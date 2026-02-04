Así fue el terrible accidente en la calle 63 que dejó una mujer fallecida y tres heridos

Las autoridades investigan Foto: Redes sociales

Un impresionante accidente ocurrió sobre las 2:13 p. m., de este miércoles en la calle 63 con carrera 17. Cámaras de seguridad del sector grabaron el momento en que un conductor de una camioneta negra habría omitido un semáforo en rojo y, a alta velocidad, cruzó la avenida arrollando primero a un motociclista.

En la pérdida del control del vehículo, el sujeto impactó también a una mujer peatón de 53 años, quien iba con sus nietos de 6 y 9 años.

De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos, la mujer falleció en el lugar y los menores fueron trasladados a la Clínica del Country con heridas leves. Mientras tanto, el motociclista presenta heridas graves por politraumatismos y fue trasladado a la Clínica Nueva. “Se hizo también control de escape de gas y se recogieron cables de energía”, detallaron.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, manejan la hipótesis de que el conductor de la camioneta iba a alta velocidad y omitió un semáforo en rojo. Además, indicaron que el señalado responsable es un joven de 20 años, quien iba acompañado de otro de 19.

“Fue trasladado a una URI para hacer la prueba de embriaguez y se entregará toda la documentación a la Fiscalía para su judicialización. Fue valorado inicialmente, pero no presentaba heridas de consideración”.

En este punto de la localidad de Teusaquillo hubo retrasos en la movilidad por varias horas mientras unidades de criminalística recopilaban las evidencias y realizaban el levantamiento del cadáver.

