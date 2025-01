Distrito aclara que no hay crisis en comedores comunitarios tras cuestionamientos

Actualmente en Bogotá hay 212 comedores comunitarios. Se construirán 30 más. Foto: Secretaría de Integración Social

El pasado 9 de enero, la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal, emitió un duro pronunciamiento criticando la gestión de los comedores comunitarios en Bogotá. En concreto, la congresista reprochó el cierre durante siete días de los 115 comedores comunitarios de la capital, en lo que según ella fue un atropello contra la seguridad alimentaria de las 40.000 personas que se benefician de estos comedores.

Frente al comentario de Carrascal, la Secretaría de Integración Social, a través del secretario Roberto Angulo, aclaró que, en efecto, hubo una suspensión del servicio desde el 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2024. Sin embargo, aclaró el funcionario, dicha pausa se debió a un proceso administrativo habitual, en el cual el Distrito debe renovar el contrato de operación de los comedores para permitir que continúen abiertos a los más necesitados.

🚨 Seguimos haciéndole seguimiento a la situación de los comedores comunitarios en Bogotá: En diciembre pasado durante un cambio contractual dejaron sin alimentación a cerca de 40 mil personas que se alimentaban en 115 comedores. El secretario @RobertoAnguloS nunca dio una… pic.twitter.com/OUAxHM1KY8 — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) January 9, 2025

Durante esta diligencia, es necesario que los comedores cesen su operación, con el fin de dar cumplimiento a todos los requisitos correspondientes de ley. No obstante, aclaró la cartera de Integración Social, la operación de los comedores se restableció el 5 de diciembre con total de normalidad. Dicha respuesta, sin embargo, no convenció a la representante, que reprochó a Angulo el hecho de que la secretaría no contara con un plan de contingencia para auxiliar a los beneficiarios de los comedores durante estos días.

“Es evidente que se vulneró el derecho a la alimentación de miles de personas vulnerables, sin ofrecer una solución alternativa, como la entrega de paquetes de alimentos. Le recuerdo que estos comedores son un logro del progresismo y un patrimonio de los bogotanos y bogotanas, que han contribuido a reducir la desnutrición y la pobreza en nuestra ciudad”, insistió Carrascal. Lo anterior, alimentó los rumores sobre una aparente crisis de los comedores, que rápidamente se difundió en los medios de comunicación.

En todo caso, la controversia no se detuvo, y Angulo decidió volver a responder a Carrascal, manifestándole que no existe un protocolo de contingencia para este tipo de situaciones contractuales. Lo anterior, dado que, este tipo de acciones compensatorias, solo están permitidas cuando hay cierre de comedores, la anulación de un contrato de operación, o cuando el tiempo de renovación contractual supera una semana de duración.

Respetada representante Carrascal, lo que ud llama plan de contingencia, es decir el cambio de operación del servicio de comedores a paquete alimentario, se hace cuando no hay certidumbre sobre la operación de un comedor (se cae un contrato o hay desmonte de comedores) o cuando… https://t.co/s0NQQN8lgT — Roberto Angulo (@RobertoAnguloS) January 10, 2025

Mientras tanto, el funcionario recalcó que este cierre fue uno de los más cortos en los últimos 4 años, por lo cual 2024 se convirtió en el año con el tiempo de operación consecutivo más largo en la historia de los comedores, con 284 días seguidos.

“Quieren convertir una suspensión del servicio por contratación, planeada y dentro de un rango razonable de 6 días, en una crisis. No hubo crisis, por el contrario, hubo más días de operación en el total del año, un mes más de alimento. #BogotáSinHambre2.0 está robustecido. Ojo, no se dejen confundir, el programa que incumple, está en crisis y desfinanciado es #ColombiaSinHambre, no #BogotáSinHambre2.0″, recalcó Ángulo.

Asimismo, la Secretaría de Integración Social recalcó que no existe ningún tipo de crisis en los comedores y que, por el contrario, su objetivo es el de fortalecer la operación de este importante bastión de la política alimentaria de la capital. “Para la vigencia 2025 se abrirán otros 16 nuevos comedores comunitarios, para avanzar en la meta de 50 nuevos comedores, de acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo”, informó la entidad.

