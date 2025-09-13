Distrito acompaña retorno Embera y define reglas para pagos de ayudas

Tras el retorno de más de 780 familias que residían en Bogotá, el Distrito anunció el pago de las primeras transferencias monetarias para que la comunidad pueda establecerse de nuevo en sus territorios. Anunciaron, además, que quieres regresen a la UPI La Rioja o La Florida, no tendrán el beneficio. Foto: Secretaría de Integración Social

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Alcaldía de Bogotá acompañó esta semana el que ha sido, hasta ahora, el proceso de retorno más grande del pueblo Embera desde la capital del país, realizado en coordinación con el Gobierno Nacional. Más de 780 hogares participaron en esta iniciativa, que incluyó una inversión de más de $1.800 millones en transferencias monetarias con el fin de apoyar su sostenibilidad en los territorios de origen.

En contexto: Tercer día de retorno Embera: esperanza, heridas y desafíos por resolver

El proceso de retorno a resguardos ubicados en Risaralda y Chocó, se desarrolló en torno a un principio de voluntariedad que aceptaron quienes decidieron regresar. Sin embargo, en las tres jornadas de retorno, que se desarrollaron, respectivamente, en el Parque Nacional, la UPI La Roja y la UPI La Florida, varias personas decidieron quedarse en la ciudad, razón por la cual el Distrito inició un acompañamiento mientras define las rutas de reubicación o integración local para los hogares Embera que permanecen en Bogotá.

No obstante, el Distrito aclaró que estas ayudas están dirigidas únicamente a quienes hacen parte de los procesos mencionados. Es decir, las personas que se encuentren en lugares especiales de alojamiento, pero que no manifiesten su intención de retornar o reubicarse, no recibirán apoyos distritales como parte de esta estrategia.

“Así como el Distrito ha cumplido con sus compromisos, así mismo esperamos transparencia de la comunidad Embera en la recepción de las transferencias monetarias de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Estas transferencias no son compatibles con hogares que viven en lugares especiales de alojamiento como La Rioja y La Florida. Cualquier titular de la comunidad Embera que se vaya a vivir en un lugar especial de alojamiento del Distrito, automáticamente va a quedar suspendido de las transferencias monetarias de IMG”, advirtió el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.

La administración también especificó que esto aplica a todas las modalidades de ayuda económica, incluyendo las transferencias del componente de víctimas con pertenencia étnica (cabildo Jaidrúa), listados de pagadiarios, registros por Sisbén o ingresos por procesos de retorno anteriores.

Para garantizar la correcta asignación de los recursos, el Distrito recopilará y validará la información de las familias beneficiarias. Las ayudas económicas serán entregadas por única vez a quienes cumplan con los criterios definidos.

Con esta medida, la Alcaldía busca evitar filtraciones en la entrega de apoyos, proteger los recursos públicos y garantizar que estos lleguen efectivamente a la población más vulnerable.

Finalmente, la administración distrital hizo un llamado tanto a la comunidad Embera como a las entidades del Gobierno Nacional y local para mantener el trabajo conjunto y asegurar que los procesos de retorno o reubicación sean sostenibles y se desarrollen en condiciones de dignidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.