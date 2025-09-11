Distrito adjudicó contrato de alimentación carcelaria a polémico contratista

Diferentes aspectos de este centro penitenciario; Reclusos, instalaciones y manualidades. Foto: Cristian Garavito

Pese a las denuncias hechas en contra de la Unión Temporal NUTRIDISTRITAL, uno de los seis con contratistas que estaban habilitados para quedarse con un millonario contrato para la alimentación de los reclusos de la cárcel distrital hasta 2027, la Secretaría de Seguridad anunció la adjudicación del contrato a este consorcio.

Las observaciones hechas por la Asociación de Víctimas contra la Corrupción y la Impunidad, advertían que las empresas que conforman esta unión temporal tenía antecedentes y sanciones previas por colusión —en contratación, se refiere a un pacto entre competidores para manipular el mercado, afectar la licitación y, de esta manera, excluir a otros competidores—, y por lo tanto no debían quedarse con el jugoso contrato que comprometió, incluso, vigencias futuras del presupuesto distrital hasta 2027.

De igual forma, se conoció que hubo una tutela que radicó la Unión Temporal Distrital 27 (que desestimó el juez de primera instancia), en la que se advertía supuestas irregularidades en la habilitación de otros oferentes… “que no cumplían los requisitos esenciales, y cuya participación fue permitida mediante actuaciones administrativas contrarias a los principios de la contratación estatal”.

Aunque el fallo fue favorable al Distrito (aunque el juez pidió al Distrito resolver de fondo las observaciones y vigilancia de la Procuraduría), la sospecha ahora la refuerza una denuncia de la Asociación de Víctimas contra la Corrupción y la Impunidad, que se conoce días antes de la adjudicación.

En medio de la polémica, en su momento la Secretaría de Seguridad anunció que solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, investigar al contratista cuestionado.

Bajo esta misma línea, en la misiva con la cual justificaron la adjudicación del contrato a este contratista, la cartera de seguridad insistió en que la SIC deberá agotar el debido proceso y que, “a las sanciones impuestas por la SIC ha de señalarse que este tipo de sanciones no generan inhabilidad, ni contemplan la prohibición para participar en procesos contractuales o contratar con el Estado”.

Con base en todo lo anterior, y teniendo en cuenta que durante el proceso de licitación —el cual se llevó a cabo mediante subasta inversa, es decir, en el que gana el que cobre menos— se requirieron explicaciones a tres de los consorcios por los precios propuestos para el contrato, de los cuales dos de ellos no dieron respuesta, la entidad finalmente se inclinó por la unión temporal NUTRIDISTRITAL.

“En ese orden, esta secretaría conforme con las normas de la contratación pública tiene la obligación legal de dar continuidad al proceso contractual toda vez que no existe mérito legal o contractual que lo impida, motivo por el cual el contrato fue adjudicado a la Unión Temporal NUTRIDISTRITAL, quien cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones”, rezó el comunicado emitido por la secretaría.

