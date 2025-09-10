Polémica no frenará adjudicación de contrato para alimentación en cárcel Distrital

Diferentes aspectos de este centro penitenciario; Reclusos, instalaciones y manualidades. Foto: Cristian Garavito

La Secretaría de Seguridad adjudicará este miércoles un contrato por $49.600 millones, para garantizar por dos años el servicio de alimentación de los reclusos de la Cárcel Distrital. Pese a que el proceso ha sorteado cuestionamientos y tropiezos, entre ellos una tutela que buscaba frenarlo, la administración dice haber cumplido el manual de contratación y tener todo listo para elegir al ganador.

