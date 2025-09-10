No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Polémica no frenará adjudicación de contrato para alimentación en cárcel Distrital

La Secretaría de Seguridad adjudicará este miércoles un contrato por $49.600 millones. Mientras algunos alertan sobre la idoneidad de posibles ganadores, el Distrito dice que el proceso cumplió las reglas.

Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
10 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Diferentes aspectos de este centro penitenciario; Reclusos, instalaciones y manualidades.
Diferentes aspectos de este centro penitenciario; Reclusos, instalaciones y manualidades.
Foto: Cristian Garavito

La Secretaría de Seguridad adjudicará este miércoles un contrato por $49.600 millones, para garantizar por dos años el servicio de alimentación de los reclusos de la Cárcel Distrital. Pese a que el proceso ha sorteado cuestionamientos y tropiezos, entre ellos una tutela que buscaba frenarlo, la administración dice haber cumplido el manual de contratación y tener todo listo para elegir al ganador.

LEA: Bloqueo de la vía al Llano: un...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Cárcel Distrital

Secretaría de Seguridad

Noticias Bogotá

Contratación

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar