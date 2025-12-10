Distrito advierte posible regreso de comunidad Embera al Parque Nacional

Nuevo asentamiento indígena en el Parque Nacional ubicado en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Continúan las tensiones entre el Distrito y el pueblo ancestral Embera por la ocupación del Parque Nacional. En las últimas horas, las autoridades capitalinas confirmaron que 41 adultos y 33 menores de la comunidad Emberá salieron de la UPI La Florida, en Funza, con rumbo presuntamente hacia el Parque Nacional, uno de los puntos donde en años pasados se han presentado asentamientos prolongados por parte del colectivo étnico.

Además, según el secretario general, Miguel Silva, este desplazamiento prende nuevas alarmas sobre la protección infantil. “Le pedimos al ICBF que actúe frente a una posible vulneración de derechos y que evite su instrumentalización“, apostilló el funcionario.

La Alcaldía insistió, como en anteriores intentos de ocupación, en que el espacio público no es un entorno adecuado para establecerse de manera permanente, especialmente para menores de edad. Lo anterior, dado que su exposición a riesgos de salud, seguridad y habitabilidad de calle aumenta significativamente en zonas sin condiciones mínimas de bienestar.

Bajo esta misma línea, el Distrito reiteró que su prioridad es proteger a los menores, y que cualquier traslado espontáneo hacia zonas de alta afluencia —como el Parque Nacional— requiere intervención inmediata de las autoridades competentes.

Del mismo modo, Silva aclaró que el grupo Emberá que salió hoy de la UPI La Florida, no llegó a Bogotá por nuevos hechos victimizantes, sino que arribó tras el proceso de retorno realizado en septiembre.

Por esta razón, la Alcaldía aclaró que no son sujetos de ayuda humanitaria dentro de los protocolos vigentes y que no existe ninguna acción pendiente por parte de la administración distrital hacia estas personas.

De momento, los indígenas hacen recorridos a pie por la Av. Calle 26 con Carrera 82, y continúan siendo monitoreados por los equipos de diálogo y atención social del Distrito.

