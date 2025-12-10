Semáforos dañados en Bogotá: denuncian ineficiencia y la Secretaría de Movilidad responde

Las fallas semafóricas han producido trancones y desorden vial en las localidades de Kennedy y Bosa.

Aunque Bogotá es una ciudad sensible a los trancones por la naturaleza de sus vías y la cuantía de su parque automotriz, la congestión de todos los días en la calle 26 Sur con Carrera 78 B, en la localidad de Kennedy, tiene detrás un problema más puntual: fallas en la intersección semafórica.

Desde hace algunas semanas, los vecinos y transeúntes frecuentes de esa calle denuncian la inoperancia de los semáforos, lo cual genera trancón en las horas pico y un caos vehicular que, en ocasiones, no gestionan tan siquiera los guardas de tránsito, según reclaman los ciudadanos.

Las quejas, incluso, trascienden este punto de la ciudad, y se trasladan a otras partes del sur como Bosa, en donde los apagones en las luces que regulan el tráfico son una imagen frecuente. Asimismo, desde el Concejo de Bogotá, se han hecho visibles las incomodidades en toda la ciudad a causa de las fallas semafóricas.

Semáforos fallan por actos vandálicos

La Secretaría de Movilidad, en un comunicado oficial, respondió a las denuncias señalando que la causa del problema no es desatención institucional, sino un grave incremento del robo y vandalismo contra la infraestructura semafórica.

Según la entidad, Bogotá tiene 1.717 intersecciones semaforizadas, de las cuales 192 están en Kennedy y 64 en Bosa.

Bajo esta misma línea, entre octubre y diciembre del presente año se han reportado 181 casos de vandalismo y hurto de equipos.

Solo en noviembre, según datos de la cartera de Movilidad, se registraron 15 ataques a los semáforos en un solo día, y hoy, 44 intersecciones están fuera de servicio por el robo de más de 287 módulos eléctricos, los cuales son esenciales para la operación de los semáforos.

La Secretaría explicó que la infraestructura semafórica depende de gabinetes eléctricos, controladores y módulos operativos que solo pueden ser manipulados por personal técnico especializado. Por lo tanto, su hurto deja las intersecciones completamente inoperantes.

Ante el aumento de ataques, la Secretaría aseguró que ha desplegado varias medidas, como la instalación de enrejados y refuerzos metálicos para proteger gabinetes y controladores. Asimismo, confirmó la presencia de personal en vía para gestionar el tráfico donde la afectación es más crítica, aunque reconocen que no es posible cubrir la totalidad de puntos hurtados.

Finalmente, respecto a la búsqueda de quienes dañan los semáforos, se anunció que, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, se logró capturar a cinco personas, hoy en proceso de judicialización.

