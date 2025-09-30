Distrito anunció convocatoria para contratar 220 Gestores del Orden

César Restrepo, secretario de Seguridad, Carlos Fernando Galán, alcalde mayor, y Laura Villamil Escobar, directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital durante el anuncio de la convocatoria. Foto: Alcaldía mayor de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá abrió este martes la primera convocatoria para conformar el cuerpo de Gestores del Orden, el nuevo grupo de empleados públicos que tendrá presencia permanente en sectores priorizados de la ciudad. Su misión, de acuerdo con la Alcaldía, será anticipar y gestionar conflictos cotidianos que afectan la seguridad y la convivencia, sin reemplazar funciones policiales.

En total se habilitaron 220 vacantes de planta temporal. Los seleccionados trabajarán directamente con comunidades en la solución de problemas como fallas en el alumbrado público, ruido excesivo, acumulación de basura y disputas entre vecinos, entre otros factores que inciden en la convivencia y en el deterioro del espacio público.

“Buscamos una figura que represente la presencia del Distrito en el territorio. Que sirva como facilitador, enlace, y apoyo efectivo a la ciudadanía”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Buscando una alternativa no policial

Los Gestores del Orden no portarán armas ni tendrán funciones de control, vigilancia o coerción. No serán una nueva fuerza de choque ni reemplazarán a la Policía o a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Según explicó el mandatario, su papel será de únicamente el de “facilitadores entre el ciudadano y el Distrito”.

En ese sentido, su trabajo se enfocará en:

Prevenir riesgos que afecten la convivencia.

Mediar en conflictos entre vecinos.

Gestionar respuestas institucionales rápidas.

Promover el cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

“La idea es que el Gestor del Orden no le suelte la mano al ciudadano hasta que se logre una solución”, señaló el secretario de Seguridad, César Restrepo.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria estará abierta entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Seguridad ( www.scj.gov.co ). El proceso será gestionado por la Agencia de Empleo de Compensar.

Los requisitos para participar son:

Ser mayor de edad.

Haber aprobado mínimo cuarto de bachillerato.

Contar con al menos dos años de experiencia relacionada.

Presentar pruebas de conocimiento y psicotécnicas.

No se exigen títulos universitarios. “Lo importante es tener vocación de servicio y las competencias necesarias para el trabajo en territorio”, aseguró Restrepo.

Buscan, sobre todo, mejorar la seguridad barrial

Este nuevo equipo estará desplegado en zonas de alta conflictividad, determinadas con base en análisis de datos, reportes ciudadanos y estudios de seguridad. Los Gestores recibirán formación en Derechos Humanos, atención a población vulnerable, mediación de conflictos y primeros auxilios, entre otros temas.

“Su presencia permitirá anticipar el deterioro del espacio público, que suele ser antesala de situaciones de inseguridad”, añadió Restrepo.

Para la directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, Laura Villa Escobar, el nuevo cuerpo representa un paso clave hacia una atención más articulada y cercana a la ciudadanía. “Consolidarán una relación de confianza entre los habitantes y las instituciones”, dijo.

Respuesta al déficit de pie de fuerza

La creación de los Gestores del Orden ocurre en un contexto de déficit estructural de personal policial en Bogotá. Según datos oficiales, la ciudad cuenta hoy con 16.000 policías en promedio, el número más bajo en al menos 15 años. El déficit estimado es de cerca de 8.000 uniformados.

Frente a ese panorama, el Distrito optó por fortalecer su presencia territorial a través de una estrategia civil y no coercitiva, apostando por la mediación y la respuesta institucional oportuna como herramientas para mejorar la seguridad urbana.

Los nuevos funcionarios estarán sujetos a los mismos controles y sanciones que cualquier servidor público, y deberán cumplir con estándares de servicio y transparencia en su labor diaria.

