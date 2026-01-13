Distrito habilitó nuevos servicios médicos para pacientes en Bogotá por crisis en la salud

Según el Distrito, esta expansión se articula al Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar, que prioriza resolutividad, atención especializada cercana y reducción de traslados innecesarios para los pacientes. Foto: Alcaldía de Bogotá

El funcionamiento del servicio de salud en Colombia atraviesa por una época difícil. En medio del debate por la reforma que propone el Gobierno y quienes se le oponen, hay filas interminables de pacientes que esperan con ansias un medicamento o una cita con especialistas para tratar sus patologías. Bogotá no ha sido ajena al fenómeno.

En diversas oportunidades, el Distrito ha informado que las capacidades hospitalarias de la salud han enfrentado una presión considerable por la crisis del sector mientras, a la par, ha anunciado medidas en lo local para atenuar su impacto en la ciudadanía.

La última de ellas consistió en la habilitación de 38 nuevos servicios resolutivos en la red pública hospitalaria con el fin de ampliar la oferta de atención a los pacientes en la capital del país.

La medida contempla la entrada en operación de 24 servicios durante el primer trimestre de 2026, otros 10 entre el tercer y cuarto trimestre del año, y cuatro adicionales entre 2027 y 2028, hasta completar la meta proyectada en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de la capital.

¿En qué consisten los servicios?

Uno de los anuncios centrales es la transformación del Centro de Salud 29, en la localidad de Kennedy, en un servicio resolutivo con una amplia oferta de especialidades médicas y quirúrgicas. Cerca de 50.000 habitantes se beneficiarán al concentrar servicios generales y especializados en un solo punto de atención, reduciendo barreras de acceso y tiempos de espera.

Aunado a lo anterior, las autoridades sanitarias de Bogotá anunciaron la entrada en funcionamiento de la unidad de hemodinamia del Hospital Occidente de Kennedy, equipada con tecnología de última generación y la cual es útil para la atención cardiovascular, vascular y neurovascular, servicios médicos de alta demanda en ciudades como Bogotá.

El alcalde Carlos Fernando Galán defendió la estrategia distrital al señalar que Bogotá optó por actuar desde la gestión y la gerencia, incluso sin una reforma estructural al sistema de salud a nivel nacional.

Tecnología y hospital de Bosa

El Distrito también comunicó que el fortalecimiento de la red de salud en Bogotá contará con un fuerte componente tecnológico.

Bajo esta misma línea, la apuesta de la ciudad incluye la adquisición de 211 equipos biomédicos, por un valor de $8.816 millones, destinados a especialidades como cardiología, ortopedia, ginecología, urología y neurología. De estos equipos, 97 ya fueron entregados en 2025 y 114 se incorporarán durante 2026.

Finalmente, otro de los frentes destacados es el Hospital de Bosa, que incorporó cuatro nuevas especialidades médicas —oftalmología, otorrinolaringología, gastroenterología y cardiología— y recibió la certificación internacional LEED, que reconoce altos estándares de sostenibilidad ambiental en infraestructura hospitalaria.

